Bakanlık önünden seslendiler: Bıçak kemikte! Artık Yeter!

"Artık Yeter! Geçinmek İstiyoruz!" diyen DİSK üyesi işçiler ve sendikacılar, Çalışma Bakanlığı önüne yürüdü. İşçiler, net asgari ücretin 5 bin 200 TL olmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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İşçiler, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu’nun katılımıyla Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde toplandı. “Asgari ücret 5 bin 200 net”, “Bıçak kemikte”, “İnsanca yaşam istiyoruz”, “İşçiler açken patronlara huzur yok”, “Vergide adalet istiyoruz”, “Hükümet istifa” sloganları atan işçiler, net asgari ücretin 5 bin 200 TL olmasını talep etti.

“BU ÜLKENİN İŞÇİ SINIFI SATILIK DEĞİL”

Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yapan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Büyümeden payını alamayan emekçi sınıfları olarak biz daha fazla yoksullaşıyoruz. Bu süreçte bir yandan paramız değersizleşirken, emek ucuzladıkça yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmeyi hedefliyorlar. Buradan hep birlikte haykıralım: Yok öyle yağma. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir.

İşçi sınıfının emeğini, ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini ve bu memleketin bütün değerlerini kelepire satılığa çıkartılan bir balo haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yok öyle yağma. Bu ülke, bu halk satılık değil. Bu ülkenin işçi sınıfı satılık değil. Uluslararası pazarlarda kelepire satışa çıkartılacak şahsa ait bir mal hiç değil.

“BU MÜCADELE EKMEĞİMİZİ, MEMLEKETİMİZİ SAVUNMA MÜCADELESİDİR”

Biz bu asgari ücret sürecindeki mücadelemizi, sadece ekmeğimize ve emeğimize sahip çıkma mücadelesi olarak görmüyoruz. Bugün insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadele etmek, bugün bu ülkede ürettiğimiz değeri hakça paylaşılması için mücadele etmek, bugün bu ülkede emek ve demokrasi için mücadele etmek, memlekete sahip çıkmaktır. O nedenle bu mücadele sadece ekmeğimizi değil, aynı zamanda da memleketimizi savunma mücadelesidir.

Bakanlıkta ya da diğer yerlerde toplanan asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da bu tarihsel sorumlulukla, bu ülkeye olan sorumluluğumuzla bu mücadeleyi büyütüyoruz.

“GERÇEK ENFLASYON EN AZ YÜZDE 50’LER SEVİYESİNDE”

Bu ülkede enflasyonun yüzde 20'ler düzeyinde olduğuna inanan var mı? Gerçek enflasyonun en az yüzde 50'ler düzeyinde olduğunu biz biliyoruz. Ama artık hiç kimsenin güveninin kalmadığı hatta şu süreçte işsizliğin azaldığını bile iddia edebilen TÜİK'in açıkladığı bu resmi enflasyon rakamıyla bütün ücretler belirleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir. Bu ülkenin gerçek enflasyonunun ne olduğu, gıda enflasyonunun ne olduğu, dar gelirli asgari ücretlerinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonunun ne olduğunu en iyi işçiler bilir. En iyi kadınlar bilir. En iyi bu ücretlerle, açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalışanlar bilir.”

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