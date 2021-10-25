Balıkesir’de gazeteciye silahlı saldırı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Balıkesir Tv'nin sahibi Levent Özenç, dün gece evinin önünde kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların silahından çıkan kurşun evin kapısına isabet etti. Özenç, saldırıyı yara almadan atlattı.

Halil ATAŞ

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Balıkesir Tv’nin sahibi Levent Özenç, dün gece evinin önünde kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Genç gazeteci saldırıyı yara almadan atlattı.

KURŞUN KAPIYA İSABET ETTİ

Olay, Altıeylül ilçesi Yıldız Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir Tv’nin sahibi Levent Özenç, evinden dışarı çıkmak istediği sırada kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların silahından çıkan kurşun evin kapısına isabet etti. Polis, olay yerinden kırmızı renkli otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“MUHTEMELEN BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİK”

Saldırıya uğrayan genç gazeteci Levent Özenç, “Çok şükür canımızda bir şey yok. Muhtemelen yine birilerini rahatsız ettik. Etmeye de devam edeceğiz” dedi.