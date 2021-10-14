Balıkesir’deki yurtlarda Ensar ve Türgev gibi vakıflara tahsis edilmiş

Ülke gündemine düşen TÜGVA dosyalarındaki yurt tahsisleri dikkat çekmeye devam ediyor.CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Listelere bakınca, Balıkesir’de de benzeri durumları görüyoruz. Sındırgı’da İlim Yayma Cemiyeti’ne, Bandırma ve Edremit’te Ensar Vakfı’na, Karesi’de Önder İmam Hatipliler Derneği’ne, Altıeylül, Bigadiç ve Edremit’teki bazı yurtların da TÜRGEV’e geçtiğini görüyoruz" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, kent merkezi ve ilçelerindeki yurtların Ensar ve TÜRGEV gibi vakıflara tahsis edildiğini söyledi.

“FETÖ’NÜN EL KONULAN YURTLARI VAKIFLARA DEVREDİLMİŞ”

TÜGVA dosyalarında yer alan yurt tahsislerine dikkat çeken Ensar Aytekin, “Terör Örgütü FETÖ'nün el konulan yurtlarının Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilmesi gerekirken, AKP'nin desteklediği vakıflara bırakılmış.Yayınlanan belgelere göre, el konulan yurtlar KYK'ya geçmemiş, doğrudan AKP'nin arka bahçesi olan vakıflara tahsis edilmiş. Öğrenciler sokakta barınamıyoruz diye isyan ederken, aileler kapı kapı yurt ararken, birileri saltanatını sürdürmüş. Bu yurtların devri KYK'ya yapılmalıydı. 3. kişi veya kurumlara hele hele vakıflara devredilmesi mala çöküp, sebepsiz yere kamuyu zarara uğratmaktır” İfadelerini kullandı.

“PARALEL BİR YAPIYA DÖNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Yandaş vakıfların halka hizmet etmesi gereken yerleri ele geçirdiğini söyleyen CHP'li Aytekin'in açıklaması şöyle tamamladı;

* Sün günlerde gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı belgeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun mütevelli heyetinde olduğu TÜGVA'nın içine düştüğü durumu gözler önüne seriyor.

* Çok sayıda kişinin kamuda işe girmesi için torpil talebiyle başvurduğu TÜGVA'nın adeta paralel bir yapılanmaya dönüştüğünü görüyoruz.

* Yüzbinlerce aday, devlet memuru olabilmek için dirsek çürütürken, gecesini gündüzüne katıp çalışırken birileri toplu listeleri ulaştırarak kamuda iş başı yapıyor. Bu durum başlı başına bir skandaldır.

Skandallar sadece kişilerin işe alınmasında değil. Birçok ilde terör örgütünün yurtlarına el konulmuştu.

* Bu yurtların devletin doğrudan da Kredi Yurtlar Kurumu'nun envanterine girmesi gerekirken, yayınlanan belgelere göre yandaş vakıfların bunları aldığı görülüyor.

* Burada kamu zararı var. Bu yurtlar, devlete geçse; çok sayıda öğrenci devletin imkanlarından faydalanacak, devlet cüzi de olsa bir gelir elde edecekti.

* Ancak görüyoruz ki yandaş vakıflar buraları ele geçirmiş. Vakıflar, varlıklarını halka aktaran yapılardır. Halk için çalışırlar. Ama burada tam tersi durum var, vakıfları nasıl ihya ederiz diye düşünmüşler.

“BALIKESİR’DEKİ YURTLARA DA ÇÖKMÜŞLER”

Listelere bakınca, Balıkesir'de de benzeri durumların görüldüğünü dile getiren CHP’li Aytekin, “Sındırgı'da İlim Yayma Cemiyeti'ne, Bandırma ve Edremit'te Ensar Vakfı'na, Karesi'de Önder İmam Hatipliler Derneği'ne, Altıeylül, Bigadiç ve Edremit'teki bazı yurtların da TÜRGEV'e geçtiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“BU YAPILAR DERHAL DEVLETE DEVREDİLMELİ”

Söz konusu yerlerde kamu zararı olduğunu vurgulayan Ensar Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı;

* Çok sayıda öğrencimiz, üniversiteli gencimiz yurt bulamadığı için mağdurken, barınamıyoruz diye isyan ederken; AKP'nin kara deliği ve arka bahçesi olan bu kurumlara ayrıcalık tanınmış ve kamunun olması gereken yurtlar, bu kurumlara devredilmiş.

* Bu bir suçtur. Kamunun malına el koymaktır. Gasp etmektir. Devlet, terör örgütü FETÖ'nün kurumlarına yurtlarına el koyunca bu yapılar devletin envanterine katılmak zorundadır. Öyle KYK ile protokol falan yaptık denilemez. 3. kişiye devrolunamaz. Ortada kamu zararı da vardır.

* Bu yurtlar kamunun elinde kalsaydı tahsis işlemlerinden bugüne kadar devlet cüzi bir gelir elde edecekti. Bu gelir kaybının ilgililerine rücu edilmesi gerekiyor.”