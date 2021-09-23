Balyemez Konağı ve Bahçesi kiraya verilecek

Gümüşhane Merkez’de bulunan Balyemez Konağı ve bahçesi 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gümüşhane İl Özel İdaresine ait taşınmazın kiralama ihalesi 5 Ekim 2021 Salı günü saat 14.15'te Hasanbey Mahallesi İl Genel Meclis Binası İl Encümeni toplantı salonunda açık artırma usulüyle yapılacak. Kira şartnamesi ve diğer evraklar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…