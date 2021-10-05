Baraj doluluk oranı İstanbul’da yüzde 50’nin altına düştü

Yaz mevsimi ile başlayan İstanbul'daki barajlarda azalma sürüyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49,95 ile son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, sonbahar aylarının başlamasıyla sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49 ile son 8 ayın en düşük seviyesine düştü.

SON 1 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 49 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 60,16

Pabuçdere barajı: yüzde 3,22

Sazlıdere barajı: yüzde 24,19

Büyükçekmece barajı: yüzde 45,57

Alibey barajı: yüzde 19,93

Terkos barajı: yüzde 54, 69

Kazandere barajı: yüzde 8,36

Elmalı barajı: yüzde 60,16

Darlık barajı: yüzde 49,7

Istrancalar barajı: yüzde 23,11