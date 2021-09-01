‘Bazı üst düzey bürokratlar aşı olmayı reddediyor’

Bakanlıklarda ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan üst düzey bazı bürokratların aşı olmayı reddettiği iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Orhan BOZKURT

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Türkiye'deki vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiği dönemde aşılamanın bir an önce hızlanması çağrıları yapılırken, bu konuda bir türlü gerekli çalışmaların yapılmadığı ifade ediliyor. İlk doz aşı sayısı 48 milyon, ikinci doz aşı sayısı 37 milyonda kalırken, Sağlık Bakanlığı'nın aşılamayı hızlandırmak için attığı adımların ise yetersiz olduğu belirtiliyor.

Tablonun giderek ağırlaştığı, günlük vaka sayılarının 20 binin üzerinde olduğu sırada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bakanlıklarda ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan üst düzey bazı bürokratların aşı olmayı reddettiği iddia edildi.

“AŞI OLMAYAN BÜROKRATLAR YURT DIŞINA ÇIKAMIYOR”

İddiayı gündeme getiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ülkenin dört bir yanında vatandaşların hem kendisini hem de çevresini salgından korumak için aşı olduğunu vurgulayan Karasu, devletin önemli noktalarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiğini kaydederek, aşı olmayan bürokratların yurt dışına çıkamadığını vurguladı.

Karasu, “Devlette devamlılık esastır. Göreviniz gereği aşı olmanız gerekiyorsa olmalısınız. Reddedilen aşı sebebiyle yurt dışına çıkamıyorsanız görevinizi eksik yapıyorsunuz demektir. Bu yolla hem kurumların işleyişine hem de kurumlara olan güven zedeleniyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların aşı olmaya teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın sürekli çağrıda bulunduğunu kaydeden Karasu, “Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakanlık, bürokratların aşı karşıtlığıyla ilgili ne yapacak?” şeklinde konuştu.

İŞTE CHP MİLLETVEKİLİ KARASU’NUN CEVAP BEKLEYEN SORULARI

CHP'li Karasu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratların aşı olmayı reddettiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

2- Aşı olmadığı gerekçesiyle bazı bürokratların yurt dışına çıkamadığı iddiaları doğrumu, doğru ise bu bürokratlar kimler?

3- Bakanlıklarda ve kamu kurumlarında görev yapan bürokratlar arasında aşı olma oranı yüzde kaçtır?

4- Üst düzey bürokratlar arasında aşı olmayanların sayısı kaçtır?

5- Söz konusu iddia hakkında bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?