Bekçilere ateş eden genç vurularak öldü

Konya’da alkolün etkisiyle otomobilinde kendisinden geçen genç, yardım için gelen mahalle bekçilerine ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen ateş etmeyi sürdüren genç, bekçilerin silahından çıkan mermilerle hayatını kaybetti.

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Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi’nde cumartesi gece saatlerinde devriye gezen mahalle bekçileri H.E. (26) ile A.A. (28) yol ortasında çalışır vaziyette duran ve içerisinden yüksek müzik sesi gelen araç içerisindeki yarı baygın haldeki Mehmet Toker’e (25) yardım etmek istedi.

ARACINDAN İNİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Bekçileri karşısında gören şahıs, aracından inerek belinden çıkardığı tabancasıyla ateş etti ve kaçmaya başladı. Bekçiler, bir yandan kaçıp bir yandan da kendilerine doğru ateş eden genci durdurmak için havaya 4 el uyarı ateşi açtı.

Tüm uyarılara rağmen bekçilere doğru 3 el ateş eden şahıs, bekçilerden birinin silahından çıkan merminin koltuk altına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Alkollü olduğu ve aracında da çok sayıda içki şişesi bulunduğu öğrenilen şahsın, ‘kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi’ gibi suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede gence ait 7.65 ruhsatsız tabancanın namlusunda ve şarjöründe atışa hazır mermi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan bekçiler A.A. ve H.E. ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)