Bekir Coşkun için verdikleri oyu geri çektiler

İzmir Buca Belediyesi, 18 Ekim 2020'de hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi Yazarı Bekir Coşkun'un adını yaşatmak için toplumun takdir ve sevgisini kazanan bir karar almıştı. Belediye, Menderes Mahallesi'nde yapılan yeni parka Bekir Coşkun'un ismini vermeyi, ayrıca usta yazarın heykelini dikmeyi kararlaştırdı. Karar Aralık ayı meclis toplantısında oybirliği ile alındı.

AKP VE MHP'DEN U DÖNÜŞÜ

Ancak dün dikkat çeken bir girişim yaşandı. Geçen ay kabul oyu veren AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri, Ocak ayı toplantısında karar değiştirdi. Cumhur İttifakı temsilcileri, kararın tekrar oylanması için önerge verdi. Yeniden oylamada AKP'li ve MHP'li üyeler parka Bekir Coşkun adının verilmesi ve heykelinin dikilmesine ret oyu kullandı. Bunun sebebinin ise Bekir Coşkun'un yazılarında iktidar partisi AKP'yi eleştirmesi olduğu açıklandı. Buna karşın CHP'li üyelerin oy çokluğu ile parka Bekir Coşkun'un isminin verilmesi ve heykelinin dikilmesi kabul edildi.

ALPAY ÖZALAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen ay AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter sayfasında yaptığı açıklamada, karara karşı çıkmıştı. Sanatçıların atölyede Bekir Coşkun heykeli çalışmasının fotoğrafını paylaşan Özalan, “En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP'li Buca Belediyesi 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı ‘Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa” ifadelerini yazmıştı. Özalan'ın bu yaklaşımı tepki görmüş ve tartışma doğurmuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu arada efsane yazarın heykelinin yapım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Heykeltıraş Derya Ersoy, “Bekir Coşkun'u en sıcak ifadesini ve iç ruhunu anlatan bir eser olması için çalışıyoruz. Onun sıcak gülüşünü yansıtmaya çalışacağız” dedi. İki metre yüksekliğinde olacak heykelin yanında bir sehpa, not defteri ve kalemi yer alacak. Buca Belediyesi Bekir Coşkun Parkı'nın yapım çalışmalarına da hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında, Menderes Mahallesi'nde yer alan 4 bin metrekarelik arazide, zemin düzeltme çalışmalarının ardından yürüyüş ve araç yollarıyla ilgili gerekli çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Peyzaj düzenlemesinin ardından montajların yapılmasıyla park kullanıma hazır hale gelecek. Kente nefes aldıracak proje kapsamında yürüyüş yolu, oturma alanları, oyun alanı, spor alanı yer alacak. Parkın bu yılın ilk yarısında açılması planlanıyor.