Belediye başkanı: Fethiye’de bazı ruhsatların sahte olması durumu var

Muğla’nın Fethiye Belediyesi bünyesinde 6 aydan bu yana sürdürülen sahte ruhsat incelemesinde sahte ruhsatlar belirlenince Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek inceleme başlattı. Sahte ruhsatların kimlerce verildiği araştırılıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye Belediyesi'nde görevde olan yönetimden önce verilen ruhsatların kontrolünü isteyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sahte ruhsatlara rastlanınca Fethiye Başsavcılığı ile ortaklaşa hareket etti ve inceleme başlatıldı. Ruhsat bölümünde hâlâ aktif görevde olan bir belediye çalışanının bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

“İNCELEMEYİ DERİNLEŞTİRDİK”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca önceki yönetim döneminden sahte ruhsatların verildiği duyumları aldığını ve bunun üzerine 6 ay önce ruhsat biriminde görevlendirme yaparak inceletme başlatıldığını söyledi.

Karaca, “Biz göreve gelene kadar verilen bütün ruhsatların incelenmesini istedim. Zabıtalarımız 3 ayrı ruhsatta bir sıkıntı olduğunu görünce incelemeyi derinleştirdik. Sonuçta imzaların sahte olduğu belirlendi. Ruhsatta çalışan bir belediye çalışanımızın bilgisine başvurduk. Sahteciliğe emin olunca da durumu savcılığa bildirdik. Polis konu üzerine eğildi. Fethiye'de bazı ruhsatların sahte olması durumu var. Onlar araştırılıyor” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili belediyeden kısa bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

* Bilgimiz ve talebimizle başlatılan bir soruşturma, maksatlı bir biçimde saptırılarak, medya kanallarında bilgi kirliliğine yol açmasına imkan sağlanmaktadır.

* Yaklaşık 6 aydır, belediyemiz ve savcılık işbirliğinde yürüttüğümüz konunun detayları şu şekildedir; Zabıta Müdürlüğümüzün yaptığı kontroller sonucunda, gerçek olmayan ruhsatlar olduğunu gördük ve savcılığımızı bilgilendirdik.

* Yürütülen soruşturma, savcılığımızla işbirliği içinde devam etmektedir. Konunun İmar Müdürlüğümüz ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

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