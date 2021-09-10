Belediye meclisinde kavga çıkaran sözler

Mersin’in AKP’li Akdeniz Belediyesi’nin yapılan meclis toplantısı yaşanan sert tartışmalar kavgaya dönüşmeden tatil edildi. Mecliste konuşan AKP’li Tufan Nenni'nin CHP’ye yönelik, “Sizler Atatürk’ün askerleriyiz’ diye çıktınız yola, şimdi Abdullah Öcalan’ın hevalleri(arkadaşları) olarak yola devam ediyorsunuz” demesi ortalığı karıştırdı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin yapılan meclis toplantısı yaşanan sert tartışmalar kavgaya dönüşmeden tatil edildi. AKP'li Meclis Üyesi Tufan’ın CHP'lilere yönelik suçlamaları üzerine yaşanan itiş kalkışların kavgaya dönüşmesini zabıta görevlileri önledi.

Tartışmaların dozu artınca AKP'li Başkan Mustafa Gültak oturumu saat 14.00 ertelemek zorunda kaldı.

Akdeniz Belediyesi'nin meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde AKP'li Başkan imar planları ile ilgili yaşanan gecikmeden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i sorumlu tutarak eleştirdi.

“BİLMİYOR Kİ CEVAP VERSİN”

AKP'li Gültak, 1/ binlik 1 etap birinci bölümünün meclisten geçmesi nedeniyle bürokratlarına teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi:

* Ancak Büyükşehir 8-9 aydır 5 binlik planları sonuçlandırmadı. 9 aydır bekliyoruz hala beklediğimiz bir şey var yani 1 etabın 2'nci bölümü yani Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üstü biz o konuda da binlikleri hazırladık ama hala 5 binlik yok ortada burada da bir gecikme var.

* Acil bu bölgenin hızlı bir şekilde planlarını bitirme çağrısında bulunuyorum. Yenişehir, Toroslar ve Meztili imar planları geçirildi. Biz hala bekliyoruz. Bizde bir şeyler ağır aksak gidiyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

* 9-10 ay oldu tık yok. Dün mecliste dile getirdim ortalık karıştı. 10 aydır tık yok. Ben Büyükşehir Belediye Başkanından cevap bekliyorum. ‘2 ay 3 ay sonra Aralık 28 veya Ocak 15'te imar planları hazırdır' cevabı istiyorum. Ancaek, o bilmiyor ki cevap vermeyi bilmiyor.”

“SUÇLAMAYI RET EDİYORUZ”

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Muhittin Ertaş, Başkan Vahap Seçer'e yönelik ”O bilmiyor” şeklindeki suçlamasının doğru olmadığını, bir Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik bu suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Bu suçlamayı kabul etmiyor ret ediyoruz” dedi. Arayla giren AKP'li Başkan Gültak ise bu kez, “Onun cevabını Vahap Seçer versin” diye konuştu.

“ABDDULLAH ÖCALAN'IN HAVALLERİ OLARAK YOLA DEVAM EDİYORSUNUZ”

Daha sonra söz alan AKP'li Meclis Üyesi Tufan Nenni, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent mahallesindeki mezarlık sorunu gündeme getirerek, yeni mezarlık yeri konusunda CHP ve HDP'li üyelerin önergeyi ret etmesini eleştirerek şunları söyledi:

“Vahap Başkan dün sınıfta kaldı. Bize demokrasi dersi verenler insan haklarından ve özgürlüklerden bahsedenler başkanımızın mikrofonunu kapatarak sınıfta kaldılar. Burada bir tiyatro oynanıyor.

Dün mecliste başkan Vahap Seçer Huzurkent Mezarlığı için ‘Daha 200 kişilik yer var, 6-7 yıl yeter' diye konuştu. Çünkü kendisini bürokratları kandırıyor. Başkanı yanlış yönlendiriyorlar. Başkan bilmeden konuşuyor. Burada ise bir tiyatro oynanıyor. Üzülerek söylüyorum, CHP'nin tek görevi HDP'yi destekleyip, Büyükşehir Belediye Başkanına laf edilmesini önlemektir. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak yola çıktınız, Abdullah Öcalan'ın hevalleri (arkadaşları) olarak yola devam ediyorsunuz.”

MECLİS TATİL EDİLDİ

Bu konuşmanın üzerine HDP'li ve CHP'li meclis üyeleri AKP'li Nenni'nin üzerine doğru yürüdü. Bunun zerine araya diğer meclis üyeleri girerken, yoğun şekilde itiş ve kalkışlar yaşandı.

Sert tartışma kavgaya dönüşmeden araya giren zabıta görevlileri tarağından güçlükle önlenirken, oturumu yöneten AKP'li Başkan Gültak oturumu öğleden sonraya ertelediğini açıkladı.