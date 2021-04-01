25 milyon liralık harabe!

AKP’li Çorum Belediyesi tarafından 2017 yılında 3 bin 500 kişilik ve 25 bin metrekare alanda kapalı spor salonu yaptırmak için için Ensar İnşaat adlı şirketle, 25 milyon 161 bin liraya sözleşme imzaladı.

Kapalı spor salonunun yaklaşık yüzde 70’i yapılmışken, ödenek yetersizliğinden inşaat durdu. 31 Mart’ta AKP’den kentin yeni Belediye Başkanı olan Halil İbrahim Aşgın da kapalı spor salonunu bitirmek için bir girişimde bulunmadı. 4 yıldır atıl durumda kalan kapalı spor salonu harabeye döndü.



BELEİYELER SPOR SALONU DEĞİL ASLİ HİZMETLERİNİ YAPSIN

Kentte yarım kalan projelerin tamamlanması ve halkın hizmetine sunulması için mücadele eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Yapılacak yatırımlar düzgün planlanmalı. Spor salonu inşaatı yapmak belediyenin değil, Gençlik ve Spor Bakanlığının göreviydi. Ancak maalesef Çorum Belediyesi, görevi olmadığı halde böyle bir yatırıma kalkıştı. Yatırım yarım bırakıldı ve hizmete açılamıyor. Spor Bakanlığı, yatırımın geri kalan kısmını taahhüt edip tamamlamalı ve en kısa zamanda burası halkın hizmetine açılmalıdır. Plansız işlere harcadığınız paralar ile milli serveti heba etmeyin. Önce asli görevlerinizi yerine getirin. Yolu, imar düzenlemesi olmayan, kentsel dönüşüm bekleyen birçok bölge var. Önce mahallelerin sorunlarını çözün, sonra devletin, hükümetin yapması gereken işlere yardımcı olursunuz” diye konuştu.

Tahtasız, yarım kalan yatırımın tamamlanması için yetkilileri göreve çağırdı.