Bergama Millet Bahçesi projesinde yargı yürütmeyi durdurdu

İzmir’in Bergama ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu, Millet Bahçesi yapacağı gerekçesi ile 86 işyerini yıkma kararı aldı. Mağdur esnaflar çözüm arayışları sonuçsuz kalınca yargıya başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Gökmen ULU

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AKP'li Hakan Koştu yönetimindeki Bergama Belediyesi, 14 Eylül Stadyumu'nu da içine alan 51 bin 569 metrekarelik alanda Millet Bahçesi projesi hazırladı. Belediye, stat ile birlikte 86 dükkanı da yıkacağını açıkladı.

Belediye mülkü dükkanların kiracısı olan esnaflara 60 gün içinde boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi. AKP'li belediye 9 Kasım günü dükkanların yıkım işlemi için ihaleye çıktı. İşlerini kaybetmek istemeyen esnaf geçen ay belediye meclisi önünde protesto eylemi yaptı ve yargıya başvurdu.

İLK YARGI KARARI ÇIKTI

Çözüm arayışları sonuçsuz kalan esnaflar karara karşı hukuk mücadelesi başlatarak üç ayrı dava açtı. İlk karar çıktı. Mağdur esnaflardan İbrahim Turan'ın başvurusunu değerlendiren İzmir 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yapılan yıkım ihalesinin mevzuata ve hukuka aykırı olduğu iddiası ile açılan dava kapsamında mahkeme yürütmenin durdurulmasını kararlaştırdı.

AKP'Lİ BAŞKAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Esnaf kararı sevinçle karşıladı. Stat esnafı İbrahim Turan, 86 işyeri sahibi ve 310 sigortalı kişinin açlığa mahkum edilmek istendiğini ifade ederek, “Belediye başkanı seçim zamanı ‘Ben de esnaf çocuğuyum. Tek bir esnaf bile mağdur olmayacak' demişti. Fakat seçim sonrası verdiği sözü unutup 10 yıllık kira kontratlı dükkan sahiplerine 3 yılını doldurmadan tahliye yazısı göndererek ‘60 gün içinde boşaltın' dedi. Daha sonrada gelen tepkileri üzerinden atmak için 18 uygulamasıyla Bergama Belediyesi'ne kalan Fuat Olugan Parkı'nı tüm şehir imar ve planlarını hiçe sayarak, yeşil alandan çıkarıp, ticari imara sokmaya çalıştı. Bu çabasına İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası ayrı ayrı dava açtı” dedi.

AKP İL BAŞKANI SÖZ VERDİ

Stat esnaflarından İbrahim Dericioğulları ise, “Tabii ki bu karardan son derece memnun olduk. Bununla birlikte devam etmekte olan iki davamız daha var. Onların neticesinin de hepimiz için iyi olacağını düşünüyoruz. En son AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bu sorunla ilgileneceğini söyledi. Umarım karar vericiler ve belediye yönetimi sorunun çözülmesi için gerekli adımları atar” diye konuştu.

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