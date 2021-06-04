Beşiktaş’taki eski askeri alana kat artışı: 5’den 8’e çıkarıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘bina yükseklikleri zemin + 5 katı geçmesin’ talimatına rağmen İstanbul’un boyu uzamaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut GYO tarafından Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde 30 dönümlük arazide 2018 tarihli imar planlarında yapılan plan değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı. TOKİ'nin imzaladığı protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı’ndan devraldığı Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’nin bulunduğu yaklaşık 30 dönümlük askeri alan 2018 yılında plan değişikliği yapılarak konut imarına açılmış, yapılara beş kat sınırı getirilmişti.

GEREKÇE: İNŞAAT ALANI KULLANILAMIYOR

Emlak Konut GYO tarafından eski askeri alan için hazırlanan son plan değişikliği ile kat yüksekliği beşten sekize çıkarıldı. Plan değişikliği açıklama raporunda, konut alanı için yapılan mimari etütlerde parsele tanımlanan inşaat alanının kullanılamadığı, KAKS (toplam net inşaat alanı) aynı kalmak üzere kat adedini artırmak ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. Parseller arasında kalan tescil harici alana, uygulama imar planı değişikliğinin onandığı tarihte geçerli olan imar yönetmeliklerinde tanınmış olan bir takım emsal harici alanların iptal edilmesi nedeniyle hak kaybı oluştuğu da kaydedildi. Parselin değerini koruması ve bu hak kaybının telafisi için plan hükümlerinin yeniden tanımlanması gerektiği ifade edildi.

METREKARE DEĞİŞMEDİ, KAT YÜKSELDİ

Bu gerekçelerle hazırlanan plan değişikliği ile arsanın konut için ayrılan 17 bin 500 metrekarelik kısmında kat yüksekliği beşten sekize çıkarıldı. Bin metrekarelik cami alanı, aynı büyüklükte ve aynı yerinde kaldı. 10 bin 750 metrekarelik park alanının büyüklüğü de aynen korunarak parselin cephe aldığı Zincirlikuyu Caddesi kısmında yol boyu büyük ağaçlar olduğun için cadde boyu ağaçları içerisine alacak şekilde şerit halinde planlandı. Bin 487 metrekarelik yol da aynen korundu.

DEPOLAR, KAT BAHÇELERİ EMSAL DIŞI BIRAKILDI

KAKS yani net inşaat alanı arttırılmadan kat yüksekliğini arttırabilmek için plan notlarında düzenleme yapıldı. Konut alanında bodrum katlarında yapılacak konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın yüzde 10'unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanın yüzde 50'sini aşmayan depo amaçlı eklentiler net inşaat alanına dahil edilmedi. Açık çıkmalar, kat bahçeleri, kış bahçeleri ve teknik alanlar emsale esas alanın yüzde 30'unu aşmamak kaydıyla net inşaat alanının dışında bırakıldı.

ASKERİ ALANLAR YEŞİL ALAN OLACAKTI

Plan değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce askeri alanlar ve kat yükseklikleri ile ilgili uyarılarına aykırı olması dikkat çekti. Erdoğan, şehir dışına taşınacak askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı. Erdoğan, yüksek katlı yapıları da sık sık eleştirerek yatay mimari vurgusu yapmıştı.

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