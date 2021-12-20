Binali Yıldırım: Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır

AKP Genel Başkanevkili Binali Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sürece dikkat çekerek, "Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı ile bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Kuzey Şehir bölgesinde inşası tamamlanan ve eğitime açılan Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu’nun kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

Binali Yıldırım AKP'nin yaptığı yollarla tanındığını ancak en büyük yatırımların teknoloji ve eğitime yapıldığını söyledi:

– Her şey yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur, sel olur. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda corona virüsünden dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var. Gençlerimize en güzel geleceği hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.