Bingöl’de polise saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

Bingöl Yeşilyurt Mahallesi'nde polis, zabıtayla birlikte aşırı dinci bir gruba ait olduğu öne sürülen Tevhid Kitabevi'ne kapatmak istedi. Kitabevinin kapatılmasına karşı çıkan bir grup ile polis arasında arbede çıktı.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Bingöl İl başkanı Mikail Kovalar dün yaşanan olayla ilgili SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“BELEDİYE, KİTAPEVİNİ KAPATMAK İSTEMİŞ”

* Aldığımız bilgilere göre İçişleri Bakanlığı’ndan Bingöl Valiliği aranmış ve bu Tevhid Kitapevi’nin kapatılması için talimat verilmiş.

* Valilik de belediyeye talimat vermiş ve belediye zabıta ekipleri kitapeviyle ilgili tutanak tutmak istemişler.

* Kitapevinin sorumluları da belge istemişler, belediye başkanının imzası ya da zabıta müdürlüğünün yazısı olmadan kitapevini kapatmaya çalışmışlar.

* Tevhid Kitapevi’nin yetkilileri de belediye başkanını aramışlar. Başkan da ‘bizimle alakası yok Valiliğin talimatı' diyor.

“İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Kitapevinin sorumluları zabıta ekiplerine karşı çıkmasının ardından da polisin olay yerine çağrıldığını belirten Kovalar, “Kitapevinin sorumluları bu duruma karşı çıkması sonrasında emniyet güçleri olay yerine gidiyor ilk başta sözlü münakaşa oluyor. Sonrasında bu kişiler Bingöl milletvekillerini arıyorlar, herhangi bir belge olmadan burayı kapatmak istediklerini söylüyorlar. Tabi sonrasında iş çözülmeyince polisle kitapevinin sorumluları birbirlerine giriyorlar. Polis biber gazıyla müdahale etmiş olayla ilgili de iki kişinin gözaltına alındığını öğrendik” ifadelerini kullandı.

Olay anında vatandaşlarca çekilen görüntüler sosyal medyaya yansırken, Bingöl Valiliği yetkilileri ise şimdilik resmi bir açıklama yapmayacaklarını söylediler, olayların ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermekten kaçındılar.

İlginizi Çekebilir Polis düzenlediği operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirdi