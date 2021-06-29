Bingöl’deki orman yangını 4 gündür sürüyor: Köylere yaklaştı

Bingöl'ün Genç ilçesinde dört gün önce çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle, bazı bölgelerde kontrol altına alınmasına karşın Kavaklı köyü bölgesinde devam ettiği öğrenildi. Çamlıyurt köyü muhtarı Necmettin Afşin, mera arazileri, orman ve bahçeler dahil olmak üzere köyün tamamı yandığının köylünün ise zararının olduğunu kaydetti.

“BİRÇOK MEYVE AĞACI YANMIŞ DURUMDA”

Köylerindeki yangının söndürüldüğünü belirten Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin şunları söyledi;

“Yangın bizim bölgede söndürüldü ama orman yangınında birçok hayvan yandı. Şuanda yangın Kavaklı bölgesinde devam ediyormuş. Mera arazileri, orman, bahçeler dahil olmak üzere köyün tamamı yanmış köylünün zararı var. Bu bölge hep meşe ağacı olduğundan dolayı müdahale edilemiyor. Köyümüzde elma, üzüm bağları gibi birçok meyve ağacı yanmış durumda. Yetkililer yoğun bir çalışma yapıyor helikopter de destek verdi ama arazi engebeli orman çok kuru otta fazla var. Şuanda bizim köyde yangın sönmüş durumda. Yangından en fazla zarar gören Çamlıyurt, Güzeldere, Dedebağ, Dikpınar köyleri oldu.

Bizim en çok üzüldüğümüz şey birçok hayvanda yandı. Orada tavşan, keklik, tilki, kurt, yılan, kuş birçok canlı var orman yangınında tabi ki onlarda yanar lakin ben o hayvanların yandığını da canlı olarak görmedim. Bölgede devam eden yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor komşu illerden de itfaiyeler gelmiş durumda.”

“2 BİN 500 HEKTARIN ZARAR GÖRDÜ”

Bingöl Valiliği meydana gelen yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti;

“Yangın, 25 Haziran Cuma günü Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıktı. 4 gün süren yangına Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana'dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek yangına müdahale çalışmalarına katıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 bin 500 hektarın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.”

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