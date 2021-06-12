Bir ilçede daha JES’e karşı direniş başladı

Jeotermal Enerji Santralleri(JES) yeraltı su kaynaklarını ve tarımsal arazileri kirletmeye devam ederken, yeni kurulmak istenen santrallere karşı çiftçinin direnişi devam ediyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kurulmak istenilen JES'lere tepki gösteren çiftçiler ve çevre örgütleri Ahmetli Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde ‘JES'e Hayır, Başka Gediz Yok' sloganı altında eylem yaptı.

Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilen JES eylemine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP'li belediye başkanları, CHP ve İYİ Partili yöneticiler, çevre örgütleri ve çiftçiler katıldı.

Eylem öncesi çiftçiler ‘JES İstemiyoruz', ‘Burada Size Ekmek Yok', ‘Ölürümde Üzüm Bağımı Jeotermale Yedirmem' yazılı dövizler ile ilçede kısa bir yürüyüş yaptı. Ahmetli Ziraat Odası'nın önünde düzenlenen eylemde katılımcılar JES'e karşı tepkilerini dile getirdi.

“İLÇEMİZDE JES KURULMASINA MÜSAADE ETTİRMEYİZ”

Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Manisa'nın Alaşehir ilçesi ve Aydın'dan sonra sermayenin gözünü kendi ilçelerine diktiğini ve asla rant için tarım arazilerinin, yer altı sularının ve havanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

İlçelerinde şuanda JES için yaklaşık 120 kuyun açıldığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Ünsal şöyle konuştu:

* Büyük jeotermal işletmelerini oyununa asla izin vermeyeceğiz. İlçemizi asla bir Alaşehir veya Aydın yaptırmayacağız. JES yapmak isteyen büyük sermayenin de asla ÇED raporu almasına müsaade etmeyeceğiz.

* Eğer ilçemize JES yapılırsa tarım arazilerinden, yeraltı sularından ve havasından artık bir şey bekleyemeyiz. O zaman tüm ilçe halkı olarak pılımızı pırtımızı toplar İzmir'e göç ederiz. O zamanda Ahmetli hayalet bir ilçeye bürünür. Ahmetli'de tarıma rahmet okunmasına izin vermeyeceğiz.

* Tarım arazilerimizin, yeraltı sularımızın, havamızın kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımıza kurşun ve kükürt koklatmayacağız. İlçemize JES kurulmamasına müsaade ettirmemek için bir direniş başlattık ve sonuna kadar sürdüreceğiz.



“DÜNYADA TEMİZ, ÜLKEMİZDE KİRLİ ENERJİ HALİNE GELDİ”

Eylemde konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin JES'in Türkiye'deki olumsuz etkileri konusunda kapsamlı bir rapor hazırladığını dile getirerek, bir çok ülkede JES'in yenilenebilir, temiz enerji olarak kullanıldığını, ancak Türkiye'de JES'in kirli enerji haline geldiğini ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Dünyanın birçok yerinde JES'ler temiz ve yenilenebilir enerji olarak geçmekte. Ama ne yazık ki ülkemizdeki JES'ler topraklarımıza zarar verir hale getirdi. Sularımız, havamız kirleniyor. JES; dünyada temiz enerji olarak kullanılırken, ülkemizde JES'ler kirli enerji haline geldi.

* JES'ler sebebiyle yeraltı sularımızdaki bor oranı artmakta. Alaşehir ilçemizde bu sıkıntı yaşanıyor. Tarımsal sulamada kullanılan sondajların yüzde 75'i kullanılamaz hale gelmiş.

* Çünkü sondajlardan artık temiz su değil zehir akıyor. Su önümüzdeki yıllarda ulaşılması en güç ve en zor nesne haline gelecek. Böyle giderse önümüzdeki süreçte Gediz Ovası su kıtlığı çekmeye başlayacak. Zaten Gediz Havzası'ndaki üretici günden güne bu sorunu yaşamaya başladı.

* Gediz kirlenmiş, su kuyularından artık metrelerce derine insek bile su bulamıyoruz. Bunun üstüne birde JES'ler kıt olan su kaynaklarımızı zehirliyor.

“İNSAN HAYATINI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

CHP'li Bakırlıoğlu, yapılan bir araştırmada JES'lerin insan hayatını olumsuz yönde etkilediğine dair sonuçlar ortaya çıktığını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

* JES'lerin birde insan hayatını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar JES'lerden çıkan sülfür gazına uzun süre maruz kalan insanlarda akciğer kanseri riskinin arttığını göstermektedir.

* JES'ler toprağımızı, havamızı ve suyumu kirletiyor. Bunun nedeni, az zamanda, az parayla çok kar etmek isteyen hırsızdan kaynaklanıyor. Ülkemizdeki JES uygulamaları vahşice uygulanmakta, bu sebeple insanımız, toprağımız, suyumuz, havamız, ürünlerimiz zarar görmektedir.

“ÇEVRE KATLİAMINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Türkiye'de bazı illerde ve Manisa'da bazı ilçelerde JES'e karşı mücadelede geç kalındığına dikkat çeken CHP'li Bakırlıoğlu, Ahmetli ilçesinde santral kurulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

CHP'li Bakırlıoğlu parti olarak JES'e karşı her mücadelenin yanında olduklarının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

* Alaşehir JES konusunda geç kaldı. Aydın ilimizde öyle. Aydın'da 30'un üzerinde JES var ve JES'lere yenilmiş bir ilimiz. Alaşehir ilçemizde ise 10'un üzerinde JES var. Bu ilçemizi de JES'ler sebebiyle kaybetmek üzereyiz. Bu yerlerde JES'lere tepki vermekte ne yazık ki geç kaldık.

* Şuanda Aydın'a, Alaşehir'e gittiğiniz zaman herkes isyan ediyor. Ancak isyan etmekte geç kalındı. Ayrıca Salihli ve Sarıgöl ilçelerimiz JES konusunda önemli bir sınav vermeye başladı.

* Oralarda JES'e karşı bir direniş var. Şimdi bu mücadele Ahmetli ilçemizde başladı. Bizde Ahmetli ilçemizin JES direnişinin her zaman yanında olacağız. Ahmetli ilçemizi asla sermaye kesiminin çevre katliamı yapmasına müsaade etmeyeceğiz.”

İlçelerinde JES'e istediklerini dile getiren çiftçiler ve çevre örgütleri, eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade ederek eylemi olaysız bir şekilde sonlandırdı.