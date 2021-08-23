Bodrum açıklarından lüks motor yat alev alev yandı, 5 kişi son anda kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı köyü açıklarında alev alev yanan motor yattan 5 kişi son anda kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın bodrum ilçesine bağlı mazı Köyü açıklarında demirli bulunan 22 metre uzunluğundaki Princess isimli motor yatta bu sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan yattaki kurtarmak için bölgedeki yat kaptanları seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti. Yaklaşık iki saat süren yangın sonrasında lüks motor yat tamamen yanarak battı. Motor yatın yanması Gökova'nın birçok koyundan görüldü. Sahil güvenlik olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mazı Köyü'nde yaşayan restoran işletmecisi Önder Akkaş “Sabah uyandığımızda karadan bir mil açıkta bir teknenin yanmakta olduğunu gördük, gerekli yerlere bildirim yaptık, ancak motor yattaki yangın hızla büyüdü, 5 kişinin kurtarıldığını öğrendik” diye konuştu.

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