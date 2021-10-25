Boğaziçi Üniversitesi’nde çadır gerginliği
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’na özel güvenlik birimleri bir kez daha izin vermedi. Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Kampüsün içine Çevik Kuvvet ekipleri ve gözaltı araçları girdi.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin aylardır sürdürdüğü protestolarında bugün tekrar gergin anlar yaşandı.
ARBEDE YAŞANDI
Üniversite öğrencilerinin, rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı'na özel güvenlik birimleri izin vermedi.
KAMPÜSE ÇEVİK KUVVET GİRDİ
Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Öğrenciler, Çevik Kuvvet ekiplerinin ve gözaltı araçlarının da kampüs içine girdiğini söyledi.