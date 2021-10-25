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Boğaziçi Üniversitesi’nde çadır gerginliği

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı’na özel güvenlik birimleri bir kez daha izin vermedi. Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Kampüsün içine Çevik Kuvvet ekipleri ve gözaltı araçları girdi.

Sözcü İstanbul
Yayınlanma: 13:21 - 25 Ekim 2021 Güncellenme:
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin aylardır sürdürdüğü protestolarında bugün tekrar gergin anlar yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

Üniversite öğrencilerinin, rektörlük binası önüne kurmak istedikleri ‘Direniş Çadırı'na özel güvenlik birimleri izin vermedi.

KAMPÜSE ÇEVİK KUVVET GİRDİ

Öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Öğrenciler, Çevik Kuvvet ekiplerinin ve gözaltı araçlarının da kampüs içine girdiğini söyledi.

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