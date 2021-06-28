Boğaziçili 12 öğrenci savunma için hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden bir öğrenci, elinde LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna gönderilmişti. 25 Mart’ta disiplin kuruluna çıkacak olan arkadaşlarına destek olmak için rektörlük önünde toplanan Boğaziçili öğrencilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 12 öğrenci ile avukatlar hakim karşısına çıktı.

“POLİS BİZİMLE PAZARLIK YAPTI”

Mahkemede savunma yapan Caner Perit Özen, “Oraya gittiğimde polis, dağılın uyarısı yapmadı. Bir polis benim yüzüme defalarca yumruk attı, yerlerde sürüklendim. Darp edilerek gözaltına alındım. Kampüsün önündeyken de ne trafiği ne de yaya geçişini engelliyorduk. Polis bizimle rehine pazarlığı yaptı. ‘Siz kampüse girerseniz arkadaşlarınızı bırakırız. Kampüse girmezseniz, sizi gözaltına alacağız' dedi” ifadelerini kullandı.

“YERE DÜŞTÜĞÜMDE POLİS KALKANLA BANA VURDU”

Yağmur Gönenç ise, “Kalabalığı gördüm, ben de orada beklemeye başladım çünkü okula giriş pek kolay değildi. Çünkü çok fazla polis vardı. Daha sonra polis kalabalığı sıkıştırmaya başladı. Ben yere düştüm o esnada polisin biri kalkanla bana vurmaya başladı. Sonra sürüklenerek gözaltına alındım” dedi.

Mahkemede savunma yapan diğer öğrenciler de, atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

“BU YASAKLAMA BAŞÖRTÜSÜ YASAKLAMASIYLA AYNI”

Mahkemede söz alan avukat Levent Pişkin, LGBTİ+ bayrağının yasaklı ya da terör örgütü bayrağı olmadığını belirterek, “Gökkuşağı renklerinden oluşan bu bayrak, LGBTİ+'ların varlığını imgeleyen bir bayraktır. Bizim için bu bayrağın bir kutsallığı da yoktur. Ben şu an bu gökkuşağı maskesiyle duruşma salonuna girebiliyorsam, öğrenciler de gökkuşağı bayrağı ile bir kampüsten diğerine geçme özgürlüğüne sahipler. Bu yasaklama tıpkı zamanında başörtüsüne uygulanan bir yasaklamadır. Dolayısıyla bu salonda yargılanan öğrenciler, herhangi bir suç işlememişlerdir. Müvekkillerin derhal beraatlarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DERHAL BERAAT TALEP EDİLDİ

Savunma yapan diğer avukatlar da, tüm öğrencilerin derhal beraatlarına karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların derhal beraat taleplerini reddetti. Mahkeme, savunmaların alınmış olması, delillerin toplanmış olması ve öğrencilerin kaçma şüphelerinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak, öğrenciler hakkındaki yurt dışına çıkma şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Boğaziçili öğrenciler, arkadaşlarına destek olmak için, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, CHP’den kısa süre önce istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçen İstanbul milletvekili Sera Kadıgil de katıldı.

“İKTİDAR LGBTİ+ DÜŞMANLIĞINI TOPLUMUN HER KATMANINA YAYIYOR”

Yapılan açıklamada, “Gökkuşağı bayrağı taşımayı suç göstermeye çalışan iktidarın, LGBTİ+ düşmanlığını toplumun her katmanına yaymaya çalıştığını görüyoruz. Birçok kimlik ve yönelimin sembolü olan bu bayrağın kapsayıcılığından korkanlar, kendi dışlayıcı ve yalnızlaştırıcı politikalarının kurbanı olmaya mahkumdur. Bu yalnızlaştırıcı politikalarını direnişimizde de kullanmaya çalışan devlete en büyük cevabı yine Boğaziçi Direnişi, ‘LGBTİ+ hakları insan haklarıdır’ diyerek vermiş ve bu hak mücadelesine omuz vermekten geri durmayacağını her eyleminde son sesiyle haykırmıştır. Bu direnişe emek veren arkadaşlarımızı korkutmak ve sindirmek amacıyla açılan bu davaları tanımadığımızı, hukukun tesisinin toplumsal mücadele ile olacağını söylüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada öğrenciler, Asla yalnız yürümeyeceksin, Alışın, barışın, gitmiyoruz şeklinde sloganlar attı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğrencilerin ellerinde LGBTİ flamalarıyla Kuzey kampüse doğru yürürken, kolluk güçlerince durduruldukları ve ellerindeki LGBTİ flamalarını kapatmaları, toplu şekilde yürümemeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının, polis tarafından istenildiği, uyarılara uyulmaması sebebiyle gözaltı işlemi uygulandığı anlatıldı.

İddianamede, 12 öğrenci hakkında, ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezası isteniyor.