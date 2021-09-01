Boğaziçili akademisyenler 160. kez rektörlük binasına arkalarını döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolar 35. haftasında devam ediyor. Boğaziçili akademisyenler, her iş günü olduğu gibi bugün de “Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 160. kez rektörlük binasına döndüler. Akademisyenler, nöbetlerinin ardından, rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine devam ettiler.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler 35. haftası 241. gününde devam etti. Boğaziçili akademisyenler; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve öğrencilerle birlikte aylar süren eylemleri sonucunda yine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınan Melih Bulu'nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atanmasına tepki göstermeyi sürdürüyor.

OTURMA EYLEMİNE DE DEVAM ETTİLER

Akademisyenleri, arkalarını bir kere daha rektörlük binasına döndüler. Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz”, “Feyzi Erçin Yalnız Değildir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ve üzerinde “Can Candan Yalnız Değildir” yazan fotoğrafları taşıyan akademisyenler, Can Candan işten çıkarıldığı gün başlattıkları ve rektörlük binası önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemine de devam ettiler. O anları, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Ahmet Ersoy görüntüledi.