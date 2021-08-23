Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler Naci İnci’nin atanmasını protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve öğrencilerle birlikte aylar süren direnişleri sonucunda yine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınan Melih Bulu’nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atanmasına, yaptıkları yürüyüşle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Melih Bulu; öğrencilerin ve akademisyenlerin protestoları aylarca devam ederken görevini sürdürmüş ve temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmıştı. Bulu’nun yerine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bu süreçte destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti. Oylamadan Prof. Dr. Naci İnci’ye yüzde 95 karşı oy çıkmıştı. Tüm bunlara rağmen İnci'nin rektör olarak atanması Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerin tepkisine neden oldu.

“NACİ İNCİ REKTÖRÜMÜZ DEĞİLDİR” SLOGANLARI ATILDI

Akademisyenler, öğrencilerle birlikte, alkışlarla ve “Naci İnci rektörümüz değildir”, “Direne direne kazanacağız”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarıyla üniversitenin kuzey kampüsünden güney kampüsüne protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde, “Kayyumu tüm bileşenlerin ortak mücadelesiyle gönderelim” yazılı pankart ve “Yüzde 95 reddediyor” yazılı dövizler taşıdılar. “Boğaziçi Direnişi” isimli sosyal medya hesabı, sivil polislerin yürüyüş sırasında döviz taşıyan öğrencileri engellemeye çalıştığını belirtti, o anların görüntülerini paylaştı.

“NE MELİH NE NACİ, ÖZGÜR ÖZERK AKADEMİ”

Yürüyerek rektörlük binası önünde toplanan öğrenci ve akademisyenler, arkalarını rektörlüğe döndü. “Ne Melih ne Naci, özgür özerk akademi” yazılı pankart açıldı. 153'üncü nöbet eylemini gerçekleştiren ve alkışlı protesto yapan akademisyenler tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“AKADEMİSYENLERİMİZİN YÜZDE 95'İ İNCİ'NİN ATANMASINI KABUL ETMEDİ”

“Melih Bulu'nun rektörlük görevinden alınmasının ardından 30 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, rektör adaylığını açıklayan tüm hocalarımız için bir güven oylaması gerçekleştirdik. Bu oylamanın sonuçları açıktır. Üniversitenin tüm akademisyenlerinin yüzde 82'sinin katılımıyla gerçekleşen bu oylamada aday olan 17 öğretim üyesine destek kararı verilirken; Melih Bulu'nun yardımcısı olan iki öğretim üyesi güven oyu alamadı. Bu oylamada akademisyenlerimizin yüzde 95'i Naci İnci'nin atanmasını kabul etmediğini ifade etti.

“BU ATAMAYI KABUL ETMİYORUZ”

Bugün bu atamayı kabul etmiyoruz. Çünkü Naci İnci'nin rektör adaylığı, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan güven oylamasında, akademisyenlerin yüzde 95'inin red oyunu aldı. Çünkü Naci İnci vekaleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ile Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun (CİTÖK) Ofis Koordinatörü Cemre Baytok’un işine hukuksuz ve keyfi bir şekilde son verdi. Çünkü Naci İnci, öğrencilerimizi haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldı. Üniversitemizin iradesini ve ilkelerimizi hiçe sayarak yapılan bu atamanın iptalini talep ediyoruz. Ve bir kere daha buradan söylüyoruz ki; kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”

“8 AYDIR YAPTIĞIMIZ EYLEMLER BELLİ Kİ YETERLİ GELMEMİŞ”

Akademisyenlerin ardından Boğaziçili öğrenciler de bir açıklama yaptı. “Sekiz aydır yılmadan, korkmadan dile getirdiğimiz taleplerimiz, açıklamalarımız ve yaptığımız eylemler belli ki yeterli gelmemiş. Öyleyse bu kez de Naci İnci neden rektörümüz olamaz, buradan açıklayalım” diyen öğrenciler taleplerini şöyle sıraladı:

“MELİH BULU KAYYUMSA, NACİ İNCİ DE KAYYUMDUR”

“Üniversite rektörlerinin, tek bir kişinin ağzından çıkan kararlarla, üniversite iradesi tanınmadan atanması kabul edilemez. Mücadelemiz yalnız bu kişilere karşı değil, antidemokratik atama sisteminin kendisine karşı. Bu yüzden çekinmeden söylüyoruz; Melih Bulu nasıl kayyumsa, Naci İnci de kayyumdur. Kayyumdan da rektör olamaz.

“NACİ İNCİ'Yİ DE YOLLACAYACAĞIZ”

AKP'nin üniversitelere atayacak çok kayyumu var, eksiklik çekmezler. Ancak bizim yanımızda da tüm ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadeleleri var. Ülkeyi ve üniversiteleri boyundurukları altına almak isteyenlerin çabaları sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Melih Bulu'yu nasıl yolladıysak Naci İnci'yi de öyle yollayacağız. Üniversitenin iradesi tanınmadan atanan herkesi de, Melih Bulu nereye kaçıp saklandıysa aynı yere göndereceğimizi buradan ilan ediyoruz.

“KALICI SEÇİM SİSTEMİYLE REKTÖR SEÇİLENE KADAR BURADAYIZ”

Üniversitemizin tüm bileşenlerinin katıldığı kalıcı bir seçim sistemiyle rektör seçilene kadar buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”

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