Boğaziçili akademisyenlerin protestosu sürüyor: Meslektaşlarımız göreve dönene kadar eylemdeyiz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 2 Ocak'ta Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan eylemlerinde 30’uncu haftayı geride bıraktı. "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek arkalarını 138’inci kez rektörlük binasına dönen akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde, "Feyzin Erçin yalnız değildir" dövizleri ve üzerinde "Can Candan yalnız değildir" yazan fotoğraflar taşıdı. Akademisyenler, Erçin ve Candan’ın görevlerine dönene kadar eylemlerinin devam edeceğini vurguladı.

SOZCU.COM.TR

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Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların 30'uncu haftası tamamlandı. Boğaziçili akademisyenler protestoların 208'inci gününde; Melih Bulu'nun görevden alınması ve rektör yardımcısı Naci İnci’nin vekaleten rektör olarak atanmasının ardından İnci'nin, Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü öğretim görevlisi Can Candan'ı görevden almasına ve yarı zamanlı öğretim görevlisi Feyzi Erçin'in Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki dersine rektörlük tarafından izin verilmemesine tepkilerini gösterdi.

Akademisyenler, her iş günü olduğu gibi bugün de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 138'inci kez rektörlük binasına döndüler. Akademisyenler, yaptıkları açıklamada ise şöyle dedi:

“GÖREVLERİNE DÖNENE KADAR EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

“Can Candan ve yine rektör vekili Naci İnci tarafından ders vermesi engellenen Feyzi Erçin için 26 Temmuz Pazartesi gününden beri kampüs içinde oturma eylemi başlattık. Dersleri ve üniversitenin kültür hayatına katkılarıyla yerleri doldurulamayacak olan Feyzi Erçin ve Can Candan görevlerine dönene kadar eylemliliğimiz devam edecek. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”