Boğaziçililerin davası öncesi basın açıklaması yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu protestoları sırasında rektörlük binası önünde Kabe fotoğrafını yere serdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 ‘er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan 2’si tutuklu 7 öğrenci’nin durışması bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi, arkadaşlarına destek olmak ve açıklama yapmak için İstanbul Adliyesi önünde toplanma çağrısı yapan Boğaziçili öğrenciler, adliye önüne gelmeden önce geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis, Boğaziçili öğrencilerin adliye önünde açıklama yapmasına izin vermedi. CHP’li Özgür Özel, Ali Şeker, Sera Kadıgil ve milletvekili Ahmet Şık ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, öğrencilerin açıklama yapmalarına izin verilmesi için polisle müzakere yaptı. Ancak polis, adliye önünde açıklamaya izin vermedi.

AÇIKLAMA MEYDAN DIŞINDA YAPILDI

Bununu üzerine öğrenciler ve akademisyenler, milletvekilleri eşliğinde Çağlayan Adliyesi meydanından uzaklaşarak açıklamalarını burada yaptı.

Açıklama esnasında polis aracından, maske ve mesafe kuralına uyulması yönünde yapılan anons üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Mesafeyi açalım. Gözaltı yaparlar, ‘Mesafeye uyulmadığı için yaptık’ derler” diyerek öğrencileri uyardı.

Hakkında ev hapsi kararı bulunan bir öğrenci de, elektronik kelepçesini çıkararak, “Boğaziçi direnişine omuz verenlerin ayaklarına taktığınız bu kelepçeleri tanımıyoruz. Ev hapsi kararları siyasi kararlardır” diyerek tepkisini dile getirdi.

Yapılan açıklamaların ardından öğrenciler, duruşmayı takip etmek için adliye binasına yöneldiler. Mahkemenin güvenlik görevlilerine duruşmaya dışarıdan en fazla 20 kişiyi alabileceğini ilettiği öğrenildi.