Boğaziçi’nde polis müdahalesi! Yeni gözaltılar var
Rektör Naci İnci'yi protesto eden öğrencilerin ikisinin tutuklanmasını protesto etmek için bugün bir araya gelen Boğaziçi'li öğrencilere polis okula girmeden müdahale etti. Bazı öğrenciler polis tarafından gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Melih Bulu’nun yerine atanan Rektör Naci İnci öğrenciler tarafından protesto edilmişti.
Rektörlük binası önünde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 7 öğrenciden 2’si çıkarıldıkları mahkemece dün akşam tutuklandı. 5 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklamaları protesto etmek için eylem çağrısında bulunan Boğaziçi’li öğrenciler bugün okul önünde polisin müdahalesiyle karşılaştı.
Tutuklanan iki arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle okulun Güney Kapısı’na yürüyen öğrencilere polis üniversiteye girmeden müdahale etti. Yaşanan arbede sonrası bazı öğrenciler gözaltına alındı. Polisin okul çevresindeki bekleyişi sürüyor.