Bolu’da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Bolu'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla 2 Irak uyruklu, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Borazanlar ve Bahçelievler mahallelerinde IŞİD üyelerinin saklandıkları eve baskın düzenledi.
Operasyonda Irak uyruklu İ.M.A.A. ve O.H.A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt eylemlerinde yer aldığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. DHA