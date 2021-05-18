Borçlunun ısırdığı avukat tepki gösterdi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde haciz işlemi yaptığı sırada borçlu kişinin saldırısına uğrayan Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

“BORÇLU İÇİN MAĞDUR ALGISI YARATILIYOR”

Bursa Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, toplumda haciz işleminden dolayı borçlu için mağdur algısı yaratıldığını, oysa alacaklı yönünden empati yapılmadığına dikkat çeken Cüneyt Bülent Şeker, “Mesele haczin yapılıp yapılmaması değil. Konumuz Türk toplumunda şiddetin artmasıdır. Bana yapılan saldırıyı alkışlayanlar aslında kendilerine yapılacak şiddeti alkışlamış oluyorlar” dedi.

“ÜLKEMİZDE MAFYA, ALACAK TAHSİLİ İLE GÜÇLENDİ”

Saldırganların hapis cezası aldığı davayla ilgili olarak basında ve sosyal medyada yer alan avukatlara yönelik eleştirilerin, görevi sırasında öldürülen avukatların arkasından da yapıldığını vurgulayan Cüneyt Bülent Şeker, şöyle konuştu:

“Gösterilen tepkinin haciz yapılmasına ilişkin olduğu anlaşılıyor. Ama borçlu isen elbette alacaklı hakkını isteyecek. Borçlunun kapısına avukat, polis, icra memuru gelmesin de mafya mı gelsin?

Yaşadığım olay şaka değildir. Ülkemizde mafya, alacak tahsili ile güçlendi, ihalelerle beslendi ve sonunda siyasete etki eder hale geldi. Bu devletin otoritesini sarsan, vatandaşın aleyhine bir durumdur.

Günümüzde cinayetlerin büyük çoğunluğu alacak verecek sorunları nedeniyle işlenmektedir. İcra memuru ve avukat çoğunlukla tarafları yumuşatır ve orta noktada buluşmaya ikna eder. Haczin kalkması veya alacak tahsilinin ertelenmesi de ekonomik sorunları artırır, piyasayı bozar.

Olayın daha vahim yanı ise saldırının aslında avukata ya da icra memuruna değil doğrudan hukuk düzenine, yargıya, devlet otoritesine yönelik olmasıdır. O yüzden avukatlara yönelik saldırıların hakim ya da savcılara yapılmış gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Bursa Orhaneli’de haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker'i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen'e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.