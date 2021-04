‘Boyun eğmeyiz, çizgimizden ödün vermeyiz’

Usta Çizer Öznur Kalender bir kez daha adliyedeydi. Kalender bu kez “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiası ile yargı karşısına çıktı. Kalender, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ı hicvettiği üç karikatür ile ilgili yargılandı. Karar duruşması, Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

“OLMAK YA DA OLMAMAK”

Dava konusu karikatürlerden biri “Cumhur İttifakı'ndaki son durum” başlığını taşıyordu. Kalender mahkemede şu savunmayı yaptı: “Bu karikatür Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli değildir. Cumhur İttifakı'nın bir gerçeğini anlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı siyasi pozisyonunu korumak için bir tercih yapmak zorundadır. Ya milliyetçiler ile ittifak yapacak ya da Kürt oylarına ihtiyaç duyacak. Yani, ‘To be or not to be. Olmak ya da olmamak.' Karikatürün amacı budur.”

“TEK SÖZ SAHİBİ ERDOĞAN'DIR”



Kalender, Erdoğan'ın ağzının içinin para dolu olduğu karikatür ile ilgili, “Biz bize yeteriz başlıklı karikatür, sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret değil, tam tersine Cumhurbaşkanı'nın bir beyanına göre çizilmiştir. ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' pandemi sürecinde ekonomik slogan olmuştur. Ülke yönetiminde her konuda tek söz sahibi olan sayın Cumhurbaşkanı ekonomi ve para politikaları konusunda da tek yetkilidir. Sonuç olarak tüm ülke sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzının içinde bakmaktadır” dedi.

“CUMHURBAŞKANI TARTIŞMAYI NOKTALAAK İSTİYORSA DİPLOMASINI AÇIKLAMALIDIR”



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması hakkında çizilen karikatür hakkında ise Kalender şu savunmayı yaptı: “Sayın mahkeme heyeti. Dava konusu olan üç diplomalı işsiz kadın kadın karikatürü sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli değil, bir durum komedisidir. Ve bu olay yaşanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın diploması sürekli gündem konusudur. Ülke gündeminde olan her şey karikatürcüler için espri kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bu tartışmayı noktalamak istiyorsa gerçek diplomasını kamuoyuna açıklamak zorundadır.”

“ÇİZGİMİZDEN ÖDÜN VERMEYİZ”



Mahkeme, yaklaşık bir saat süren duruşmanın sonunda, Öznur Kalender'in beraatine karar verdi. Kalender, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

*Karikatüristin çizdiği bir karikatürden yargılanması en çok da bizi yetiştiren rahmetli olmuş üstatların ruhunu incitmiştir. Biz onlardan ne pahasına olursa olsun ahlaklı olmayı, objektif olmayı, gerçekçi olmayı öğrendik. Bir karikatürist asla güçlüden, yönetenden ve işverenden yana olamaz. Karikatürist halkın ta kendisidir.

*Bizler ‘Kalemini kır ama satma' diyen nesildeniz. Karikatür sanatı, bu mesleği seçenler için dik duruş ve hep doğruları yazıp çizme sanatıdır. Konumu ne olursa olsun biz hiç kimseye boyun eğmeyiz. Bir kişi hak etmiyorsa o kişi en yakınımız bile olsa çizgimizden ödün vermeyiz. Kalemimiz ve fırçamız hep halktan ve haklıdan yanadır.