Bu site için bu camiyi yıkma kararı aldılar

Gümüşhane Belediyesi'nin şirketi Gümsaş, bir bölümü vatandaşlara ait arsaya 13 bin metrekarelik inşaat yapmaya başladı. 729 lüks konutun yapıldığı alanın hemen yanı başında bulunan Morduk Cami (Yeni Cami) ise inşaatla beraber yıkılacak. Belediyenin, mahalle sakinlerine “Başka yere yeni cami yapacağız” vaadinde bulunduğu iddia edildi. Ancak yeni cami için hiçbir girişimde bulunulmaması üzerine mahalle sakinleri hareket geçti. Temel kazma sırasında büyük taş parçaları cami duvarına ve penceresinin önünü düştü. Camın dışındaki demir parmaklıklar taşın içeri girmesini engelledi. İmza kampanyası başlatan isimlerden M.K, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

ALLAH'TAN KORKMUYORLAR

“Cami avlusunun içi taş ve kaya parçaları ile doldu. Demir korunak olmasa kaya parçası caminin içine girecekti. Yüzlerce kişi imza verdi. Ancak müftü imza atan kişileri arayıp geri çekmesini istiyormuş. Bazı arkadaşlar Allah'tan başka her şeyden korkuyorlar.”

Yeni Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri, AKP Genel Merkezi'ne şu mektubu gönderdi: “Mahalle sakinleri olarak ilgili yetkililere önce caminin yeni yapılacak yere yapıldıktan sonra yıkılmasını ilettik. Bizler önce caminin ya kendi yerine ya da hasta, düşkün ve engelli kardeşlerimizin ulaşımını kolaylaştırabilecek yol üzerine yapılmasını istemekteyiz. Mahallemizin bu mağduriyetinin giderilmesi için iktidar partisi olarak sizlerin yakın ilgisini talep etmekteyiz.”