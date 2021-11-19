Bülent Arınç’tan ‘Sedat Peker’ iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok

AKP'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Arınç, "Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor" ifadelerini kullandı.

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Armağan Çağlayan’ın Youtube’daki Gör Beni programına katılan Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor” sözlerine göndermede bulunarak, “Ben şu anda hiç bir resmi sıfatı olmayan biriyim. Fiilen yaptığım iş arabuluculuk. İhtiyari ve resmi arabuluculuk yapıyorum, paramı oradan kazanıyorum. Benim hanlarım, hamamların yok. Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor. Biz böyle siyaset yaptık. Bu yüzden hamd olsun emekli maaşımızla geçiniyoruz, o da bize bal gibi yetiyor” diye konuştu.

Arınç, “Kırgın mısınız” sorusunu, “Kırgınım ve üzgünüm. Sonu böyle olmamalıydı. Ben hep zaferleri AK Parti’de gördüm. Milli Selamet, Fazilet, Refah dönemlerimiz çileli dönemlerimizdi. Dört ellimizle sarılır ve siyaset yapardık. İğne ile kuyu kaza kaza biz sadece iktidar ortağı olabildik. Ancak AK Parti’de bütün kapılar açıldı. Millet gürül gürül AK Parti’ye geldi. Ekonomi müthiş, 6 sıfırı atacak durumdayız… AB sürecinde başarılıyız, istihdam almış başını gitmiş. Meclis Başkanı olarak gidilmeyen ülkelere gittim, muhteşem karşılamalar… Ben bunları gördükten sonra yine AK Parti’nin başarılı olmasını isteyeceğim, bu işin sonu böyle olmamalı, böyle bitmemeli” diye yanıt verdi.

“ERDOĞAN KONUŞURDU, BEN GÖZYAŞI DÖKERDİM”

Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Başka bir partiye gitmeyi aklıma getirmem. Bu parti bizim ellerimizden doğdu. Ve Tayyip beye, Sayın Erdoğan’a güveniyorum.

* Aile yaşamını biliyorum inancını biliyorum. Yükselmesini yücelmesini istiyorum. O her zaman meclis grubunda konuşurdu ben de göz yaşı dökerdim.

* Bu vasiyetle büyümüş insanların bugün birilerine olmadık şeyler söylemesini ben kabul edemiyorum.

* Eminim bir gün her şey eskiden olduğu gibi çok güzel olacak

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