“Büyük Türk milleti Erdoğan’ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır”

Lütfi Elvan'ın istifasını değerlendiren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki, sorumlu insanların şerefi ile istifa etmesine dahi izin vermiyor ve af dilenme ya da affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Büyük Türk Milleti Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır” sözleri ile değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türk lirasının her geçen gün değer kaybettiğine dikkat çeken Dervişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığınızda ettiğiniz her söz bir zamanlar bayrak gibidir dediğiniz paramızı pul ediyor. Lütfen artık susunuz. Siz konuştukça döviz lobisi bayram ediyor. Siz konuştukça rantçılar faizciler bayram ediyor. Siz konuştukça dış güçler dediğiniz para babaları ve baronları servetlerine servet katıyorlar. Ama siz konuştukça milletimiz kan ağlamaya, fakirleşmeye; esnafımızı kepenk kapatmaya, çalışanlarımız ay sonu nasıl gelir diye hesap yapmaya devam ediyor. ‘Serbest kura geçtik’ diyorsunuz. Ardından Merkez Bankası'nın kıt bütçesiyle dövize müdahale ediyorsunuz. Hangisi doğru Sayın Cumhurbaşkanı. ’19 yıldır bugünleri bekledim, bu bizim ekonomideki tercihimizdir’ diyorsunuz ardından milletin gözünün içine baka baka ‘bütün bunlar dış güçlerin saldırısıdır’ diyorsunuz. Hangisi doğru Sayın Cumhurbaşkanı.” dedi.

“BU İKTİDARIN ARTIK KOLTUKLARI BOŞALTMA ZAMANI GELMİŞTİR”

“Türkiye'nin ne bu iktidarı ne de onun bu ucube sistemini taşıyacak gücü kalmamıştır” diyen Dervişoğlu bir an önce seçim yapılması gerektiğini söyledi. Devrişoğlu şu ifadeleri kullandı: İktidara gelmeden önce çay simit hesabı yapan Sayın Erdoğan'ın, bugün bu hesaplardan uzak durmasının bir anlamı var. Simit 3,5 çay 2,5 lira olmuş. Artık o kadar vurdumduymazlar ki, dört domates yerine iki domates önermekten zerre utanmıyorlar. Milletimize şu gerçeği hatırlatmak isterim, bu kadrolar sizin oy verdiğiniz kadrolar değildir. Bu kadrolar artık saray gözleri kapanmış ve gönülleri mühürlenmiş kadrolardır. Sürekli eleştirdikleri yıllarda belki yağ yoktu, gaz yağı yoktu, şeker yoktu ve kuyruklar vardı, doğrudur. Ama bugün, yağda var, un da var, şeker de var ama millette alacak para yok. Varlık içinde yokluk çeken bir milletin feryadını ve çilesini duymayan bu iktidarın artık koltukları boşaltma zamanı gelmiştir.”

“İŞLER YOLUNDA DEĞİLDİR”

Dervişoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Merkez Bankası'nın tam da bugünler için saklanan yedek akçesini bile kullanan bu iktidar, milletin hazinesini de beş müteahhittin kasasına boşalttı. 19 yılda millete ait ne kadar kurum, fabrika, santral, işletme varsa satan bu iktidar geçtiğimiz hafta sonu da 128 araziyi satışa çıkardı. Şu bir gerçek ki miras yedi gibi memleketin arazilerinden medet umar noktaya geldiler ve hala milletin gözünün içine baka baka utanmadan ‘işler yolunda' diyorlar. İşler yolunda değildir.”

“BU KENDİSİNİN MEŞREBİDİR”

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın törenle karşılanmasına tepki gösteren Dervişoğlu,”Dün hakaret ettiklerine bugün ihtiyaç duyması halinde elini yıkayıp kenara çekilir ve bütün sözlerini ve sorunları unutup sarılır. Bu kendisinin meşrebidir. Bunu çözüm sürecinde de gördük, FETÖ ile olan muhabbetlerinde de gördük. Dün FETÖ'nün hain kalkışmasının finansörü ilan edilen bir devletle sırf para uğruna sarmaş dolaş olan siyaset anlayışının, yarın bir menfaat görüldüğünde FETÖ ile de sarmaş dolaş olmayacağının garantisi yoktur.” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN EKONOMİ YÖNETİMİ ARTIK AKLINI KAYBETMİŞTİR”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasına ilişkin Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Yine bir gece yarısı operasyonu ile karşı karşıya kaldık. Yanlış kararlara ve uygulamalara karşı durarak istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın görevinden affedildiğine dair kararname, gece yarısı yayınlandı ve yeni bir atama yapıldı. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki, sorumlu insanların şerefi ile istifa etmesine dahi izin vermiyor ve af dilenme ya da affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur.

*Yakın takvim içinde üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, üç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, iki Varlık Fonu Genel Müdürü değişikliği yapılmıştır. Yaşanan bu değişiklikler göstermektedir ki, hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Her alanda attığı hesapsız ve maceraperest adımlarla ülkemizin başına bela olan bu iktidar, ekonomi ilminin ve sosyolojik hayatın gerçekleri ile bağdaşmayan yeni bir model dayatması yapmaya kararlıdır.

*Anlaşılan o dur ki bu iktidar gitmeden artık bu büyük millet huzur bulamayacaktır. Bakan ve bürokrat değişiklikleri ve gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm hemen seçimdir. Büyük Türk Milleti Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır.”

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