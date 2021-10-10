Büyükelçi, çiftlik evini 35 milyona satışa çıkardı

AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, memleketi Sakarya’nın Geyve ilçesi İlimbey Köyü’nde bulunan çiftliğini, 35.5 milyon liraya satışa çıkardı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Sakarya'nın Geyve ilçesi İlimbey Köyü'nde 12 dönüm arazisi olan havuzlu çiftlikte, 15 odalı ve bin 300 metrekare büyüklüğünde 3.5 katlı çiftlik evi bulunuyor.

Spor salonu da olan asansörlü evin her katı 400 metrekare büyüklüğünde. 49 metrekare kış bahçesi, 50 metrekare köpek kulübesi de bulunan çiftlikte, yılda 6 ton meyve veren ceviz, elma, karadut, incir, ayva, vişne, armut, şeftali, yenidünya ve erik ağaçları da var.

AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, çiftliğinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasetçiyi de ağırlamıştı. Dişli'ye ait yerden ısıtmalı 7 yaşındaki çiftliğin diğer özellikleri şöyle: 1 adet su kuyusu, 1 adet açık havuz, kapalı havuz, spor salonu.