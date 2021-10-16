Büyükerşen ‘Vali Bey’ kitabını duvara astı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk'ün kaleme aldığı “VALİ BEY - Hem yazdım, hem ağladım” adlı kitabı çerçeveletip balmumu müzesinin duvarına astı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, kendi adını taşıyan balmumu müzesine, yazar Saygı Öztürk'ün de yıllar önce heykelini yapıp yerleştirmişti.

Büyükerşen, bu kez Öztürk'ün yazdığı ve büyük ilgi gören “Vali Bey” kitabının kapağını çerçeveletip heykelin yanına astı. Saygı Öztürk, ağabeyi Vali Refik Arslan Öztürk'ü anlatan anıları “VALİ BEY – Hem yazdım, hem ağladım” kitabında toplamıştı.

Büyükerşen, “‘Vali Bey' kitabında yazılanlar beni çok etkiledi. O eşi benzeri olmayan biriydi. Kitabın kapağını severek astım” dedi.