Çalınan semaverinin internette satıldığını görüp, hırsızı polise yakalattı

Konya'da bahçesinde çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını gören ev sahibi, polise haber verip, şüpheliyi yakalattı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da 125 parça çalıntı eşya ele geçirildi.

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Meram ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinden çalınan semaverini internetten satışa çıkarıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi hırsızlık şüphelisi olan Mehmet Şerif K. (30) ile irtibata geçerek buluşma ayarladı.

Ekipler, buluşma noktasında Mehmet Şerif K.yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise semaver, kaynak makinesi, kompresör, matkap, akü, su motorları, testere, elektronik terazi ve kesme makinelerinin de aralarında bulunduğu toplam 125 çalıntı malzeme ele geçirildi. Mehmet Şerif K.nin çaldığı malzemelerin fotoğraflarını internette bir uygulamaya yükleyerek satışa çıkardığı belirtildi.

Mehmet Şerif K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)