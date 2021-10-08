Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma uzman yardımcısı alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere KPSS puanı baz alınarak 125 çalışma uzman yardımcısı alıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8'inci kadro dereceli 125 (yüz yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 12 Ekim (10:00) – 7 Kasım 2021 (23:59) tarihleri arasında eDevlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…