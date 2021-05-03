Camide biber gazlı müdahale: Biber gazı kullanan bekçi açığa alındı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un çağrısıyla Gaziantep'teki bir camide ‘itikaf'a girmek isteyen Furkan Vakfı’na mensup grup, uyarılara rağmen camiden çıkmak istemeyince polis müdahale etti.

Cami içine giren emniyet güçleri, gruba biber gazı sıktı, bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. O anları ise camide bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay kısa sürede sosyal medyada da ‘#PolisiminYanındayım’, ‘#GaziantepEmniyeti’ etiketleriyle gündem oldu. Vatandaşların bazıları polise destek verirken bazıları ise polisin müdahalesini eleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VE ELEŞTİRİ

Olayla ilgili haber ve görüntülerin yayılması üzerine, sosyal medya kullanıcılarının bazıları polisi eleştirirken, bazıları da destek verdi. Sosyal medyada olayla ilgili aşağıdaki yorumlar yapıldı:

“Allah’ın evine ayakkabı ile girip cemaate biber gazı sıkan polisler olmuş. Eyy Kılıçdaroğlu utanmıyor musun? #PolisiminYanındayım”

“Filistin değil Gaziantep, İsrail değil AKP zihniyeti. #PolisiminYanındayım diyenler ise Yahudi değil, AKP’li troller #GaziantepEmniyeti”

“‘Camide içki içtiler’ diye yalan söyleyenlerle camide ibadet edenlere biber gazı sıkanlar aynı kişiler… #GaziantepEmniyeti”

“Camiye ayakkabıyla girdiler, içki içtiler demişti zamanında biri. Biber gazları havada uçmuştu. Siz de şakşakçılık yapmıştınız. Allah benzerini yaşatmış. Eee bir gün her şey aslına rücu eder demişler. #PolisiminYanındayım. #GaziantepEmniyeti’ne tebrikler.”

“Camide ibadet yapanlara biber gazlı müdahalede bulunan #GaziantepEmniyeti + bu işe okey veren tüm yöneticiler görevden alınmalı.”

“Bu mübarek Ramazan ayında camide cemaate biber gazı ile müdahale! Bu şekilde cemaati çıkarmak zorunda mıydınız? Acilen olay soruşturulmalı. Ayrıcalıklı kesim kurallara göz göre göre uymazken ve onlara herhangi bir yaptırım uygulanmazken bu durum kabul edilemez.

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMALAR

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, müdahale anlarına ilişkin görüntüyü paylaşarak “Camide içki içtiler yalanını atanların iktidarında camide ibadet etmek isteyenlere biber gazı sıkıldı. Böyle müdahale olmaz, böyle insanlık olmaz” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Camiyi basıp vatandaşa biber gazı sıkan AKP zihniyetini kınıyorum. Lebalep kongreleri yapıp, lebalep cenazelerde boy gösterenlerin, camilerde ibadetini yapan vatandaşa yaptığı zulümdür. Yasaksa herkese yasak olmalı. Saray ve eşrafına ayrıcalık olmamalı” dedi.

VALİLİK: AMAÇ İBADET DEĞİL, SİVİL İTAATSİZLİK

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Gaziantep Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Olaylara karışanların daha önce de defalarca terör örgütü soruşturması geçirdiği vurgulanırken, camiye ayakkabıyla girilmediği, biber gazı sıkan güvenlik görevlisi sayısının ise bir kişi olduğu vurgulanarak şu görüşler belirtildi:

* Daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini ‘Alparslan Kuytul Gönüllüleri’ olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç tane camide 76 şahıs Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine Cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir.

* Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır.

* Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır.

* Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelge kapsamında ‘Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri, cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir’ hükmü amir olup, 2019 yılında Gaziantep ilimizde toplam 143 cami itikafa girilebilecek mabed olarak belirlenmiş, bunlardan 27 tanesinde 174 vatandaşımız itikafa girmiştir.

* 2020 yılında Pandemi nedeniyle herhangi bir talep olmamış ve camilerde itikafa girilmemiştir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, Müftülüğe ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

“CAMİYE AYAKKABI İLE GİRİLMEDİ”

* Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.

* Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır. Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.

* Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir. Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir. Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.