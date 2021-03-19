Camilerde erkeklere corona aşısı yapıldı! Kadınlar tepki gösterdi

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün Merkez Camii başta olmak üzere bazı camilerde cuma namazı öncesi ve sonrası Covid-19 aşıları yaptı. 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara AŞILA sistemi üzerinden kontrollerin sağlanmasından sonra 1. ve 2. doz Covid-19 aşıları yapıldı. Cami avlusunda kurulan standı Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ziyaret etti.

Yalova Sağlık Müdürlüğü’nce sosyal medya hesaplarından da duyurulan aşılama çalışmasına özellikle kadın vatandaşlar çifte standart eleştirisi yaptı. Sadece camide bulunan erkeklere aşı yapıldığını, kadınların haksızlığa uğradığını savunan 65 yaş üstü vatandaşlar, birçok vatandaşın toplu taşımaya binip randevu alarak hastanelerde aşı olduklarını da hatırlattı.

Bu uygulamanın belirli sayıdaki camilerde yapıldığı, bu camilerden birinin de Yalova Valisi ve İl Sağlık Müdürü’nün ziyaret ettiği Merkez Camii olduğu öğrenildi. Aşı yapılan camilerin önünde tedbir amaçlı ambulans olup olmadığı da vatandaşlar tarafından sorgulandı.

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