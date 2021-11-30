Can Pulak’a dolandırıcı tuzağı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başdanışmanı Can Pulak, dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.

Yavuz ALATAN

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Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başdanışmanı Can Pulak’ı arayan ve TC kimlik numarası dahil tüm bilgilerini söyleyip kendisini de komiser olarak tanıtan bir kişi, telefonundan suç unsuru bilgilerin paylaşıldığını öne sürdü. Durumdan şüphelenen Pulak, Bodrum Emniyet Müdürünü arayarak, dolandırıcıların tuzağından kurtuldu. Pulak, SÖZCÜ'ye olayı şöyle anlattı:

– Geçen gün hiç kullanmadığım sabit ev telefonum çaldı. Arayan kişi kendisini Bodrum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birim amiri komiser Cahit Akyol olarak tanıttı. Ana-baba adımı, doğum yeri ve tarihini, kimlik numaramı, adresimi eksiksiz sıraladı. Üç isim söyleyip gece 01.00'de bu kişilerle konuşup konuşmadığımı sordu. Telefonun bana ait olduğunu, gece yarısı kimseyle konuşmadığımı, verdiği 3 ismi de ilk defa duyduğumu söyledim. Bunun üzerine ‘Sizin telefondan çok ciddi bir suça karışılmış' dedi.

SÖYLEDİKLERİ HER ŞEY YALAN

– Ben de Emniyet Müdürlüğüne yakın olduğumu derhal gelip kendisiyle yüz yüze görüşeceğimi söyledim. ‘Ekip gönderip aldırıyorum sizi' dedi. Ben de ‘Bekliyorum' deyip telefonu kapattım. Emniyet Müdürlüğünü aradım, durumu anlattım. ‘Söyledikleri her şey yalan, üzerinde durmayın' dediler.

– Bu dolandırıcılar yakında ekip aracı da gönderir. Zaten polis ve asker kıyafetleri serbestçe dükkanlarda satılıyor. Sahte hüviyet de yaparlar, kapınıza dayanırlar. Sakın açmayın, polisi arayın. Bankaların ve tapu dairelerinin de dikkatini çekmek lazım. Dolandırıcılar insanların banka hesaplarını ve kimlik bilgilerini nasıl öğreniyorlar acaba?