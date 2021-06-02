ÇAYKUR, AKP döneminde eridi!

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, ÇAYKUR’UN açıkladığı 2020 yılı faaliyet raporu ile AKP’den önceki 2002 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilerin karşılaştırmasını yaparak, kurumun geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

ÇAYKUR’da yaşanan acı tabloyu faaliyet raporlarında yer alan rakamlarla açıklayan Deniz, “Bilanço zararının ve bankalara olan kredi borcunun aşırı yükselmesi ÇAYKUR'un varlık fonuna devredildiği 2017 yılından sonra gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, bankalara faiz ödeyen bir kuruma dönüşmüştür” diye konuştu.

ZARAR YÜZDE BİN 217 ARTARAK 2 MİLYAR 334 MİLYON LİRA

AKP hükümeti döneminde kurumun batma noktasına geldiğini ileri süren Başkan Deniz, “Kurumun 2002 sonunda 177 milyon TL olan zararı, AKP iktidarı döneminde yüzde bin 217 artarak 2 milyar 334 milyon TL olmuştur. AKP, kendinden önceki iktidarların yapmış olduğu toplam zararın 12 katını kendi iktidarı döneminde gerçekleştirmiştir. AKP iktidarı döneminde ÇAYKUR 7 kere kar etmiş, 11 kere ise zarar etmiştir. Özellikle Varlık Fonuna devir edildikten sonra kurumun bilanço zararı çok yüksek oranda artmıştır. 2016 yılı sonuna kadar ÇAYKUR' un bilanço zararı 227 milyon TL iken, fonuna devredildiği 2017 yılından sonraki zararı 2 milyar 107 milyon TL olmuştur” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN ELİ KURUMDAM UZAKLAŞTIRILMALIDIR”

AKP döneminde, ÇAYKUR’un sermayesinin yüzde bin 542 arttığını ve çalışan personel sayısı yüzde 32,6 azaldığını vurgulayan Saltuk Deniz, “2020 yılında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine yapılan harcamalar yüzde 24 oranında artmıştır. Oysaki toplam personel harcamaları yüzde 7 artmış. Çay üreticilerine ise sadece yüzde 17-18 oranında zam yapılmıştır. Yapılması gereken kurumun bir an önce varlık fonundan çıkarılmalı, öz sermayesi yükseltilerek bankalara olan borçları kapatılmalı, faiz yükünden kurtarılmalı ve bankalara faiz ödeyen bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır. ÇAYKUR’da yönetimsel reformlar yapılmalıdır. Siyasetin eli kurumdan uzaklaştırılmalıdır. Çay Kanunu çıkarılarak kurumun çay sektöründeki etkinliği ve düzenleyici rolü artırılmalıdır. Çaya sahip çıkmanın yolu ÇAYKUR'a sahip çıkmaktır. Buna dönük çalışmalar bir an önce uygulamaya geçirilmelidir” şeklinde konuştu.