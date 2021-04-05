Celal Ülgen: ‘Amirallerin Whatsapp’ta yazdığı duyuruya operasyon abesle iştigal’

Bir grup avukatla birlikte amirallerin vekilliğini üstlenecek Avukat Celal Ülgen, gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendirdi.
Amirallerin sekizinin İstanbul'da, ikisinin Ankara'da gözaltına alındığını kaydeden Ülgen, “Soruşturma Ankara'dan yürütülüyor. Bu nedenle İstanbul'da gözaltına alınanlar toplandı. Az önce (09.30) Ankara için yola çıkardılar. Soruşturma Ankara'da yapılacak, ifadeler Ankara'da alınacak” dedi.
10 emekli amiral için gözaltı, 4 amiral için ifadeye çağrı kararı olduğunu hatırlatan Ülgen, “İfadeye çağrılanlara 3 gün süre verilmiş. Demek ki önümüzde ifadelerin tamamlanması için Çarşamba'ya kadar bir süreci yaşayacağız ve bekleyeceğiz.”
“SON DERECE İYİ NİYETLE YAPILMIŞ BİR DUYURU”
Celal Ülgen, emekli amiraller tarafından son derece iyi niyetle yapılmış bir duyuru karşısında yapılanın abesle iştigal olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:
“BUNDAN DARBE ÇIKARMAK, ÇOK KÖTÜ NİYETLİ BİR YAKLAŞIMDIR”
“BÜYÜKELÇİLERİ ÖRNEK ALDILAR”
“WHATSAPP ÜZERİNDEN HAZIRLANDI, BİRARAYA DAHİ GELİNMEDİ”
“4 AMİRAL İÇİN İFADE ÇAĞRISI YAPILIYOR, NEDEN HEPSİ İÇİN YAPILMIYOR”
Celal Ülgen, yargı reform paketi içinde gece yarısı gözaltıların artık yaşanmayacağı yönünde yapılan açıklamalar için de şu değerlendirmeyi yaptı: “Reformlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Tam tersine… 4 amiral için ifade çağrısı yapılıyor da diğerleri için neden yapılmıyor. Üstelik kararda ev araması, iş yeri araması, araba araması yok. Metin zaten yayınlanmış. Hangi delili karartacaklar.”