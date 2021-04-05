Celal Ülgen: ‘Amirallerin Whatsapp’ta yazdığı duyuruya operasyon abesle iştigal’

Bir grup avukatla birlikte amirallerin vekilliğini üstlenecek Avukat Celal Ülgen, gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Amirallerin sekizinin İstanbul'da, ikisinin Ankara'da gözaltına alındığını kaydeden Ülgen, “Soruşturma Ankara'dan yürütülüyor. Bu nedenle İstanbul'da gözaltına alınanlar toplandı. Az önce (09.30) Ankara için yola çıkardılar. Soruşturma Ankara'da yapılacak, ifadeler Ankara'da alınacak” dedi.

10 emekli amiral için gözaltı, 4 amiral için ifadeye çağrı kararı olduğunu hatırlatan Ülgen, “İfadeye çağrılanlara 3 gün süre verilmiş. Demek ki önümüzde ifadelerin tamamlanması için Çarşamba'ya kadar bir süreci yaşayacağız ve bekleyeceğiz.”

“SON DERECE İYİ NİYETLE YAPILMIŞ BİR DUYURU”

Celal Ülgen, emekli amiraller tarafından son derece iyi niyetle yapılmış bir duyuru karşısında yapılanın abesle iştigal olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir operasyon başlatılmış durumda. Amirallerin yayınladığı duyuruda iki yön işaret edildi. Birincisi TSK'da cemaatlere ve tarikatlara mensup kişilerin TSK yapısına zarar verecek yeni bir FETÖ yapılanması konusunda kamuoyunu ve yönetenleri uyarma…

İkinci konu da Montrö… Aslında Montrö'nün stratejik önemi vurgulanarak böyle bir şeyin mümkün olmaması gerektiği vurgulanıyor. Tamamen iyi niyetle, Türkiye'nin yararları düşünülerek yayınlanan bir duyurudur.

“BUNDAN DARBE ÇIKARMAK, ÇOK KÖTÜ NİYETLİ BİR YAKLAŞIMDIR”

Bundan darbe çağrısı çıkartmak ya da darbe girişimi demek çok kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bunlar artık silahlı değil silahsız sivil kişilerdir.

“BÜYÜKELÇİLERİ ÖRNEK ALDILAR”

Bu duyuruyu hazırlarken aldıkları örnek büyükelçilerin yaptıkları açıklamadır. Madem onlar böyle bir açıklama yapabiliyorlar, biz de yapabiliriz diyerek iyi niyetle yapılan bir duyurudur.

“WHATSAPP ÜZERİNDEN HAZIRLANDI, BİRARAYA DAHİ GELİNMEDİ”

Üstelik whatsapp üzerinde yapılan görüşmelerle hazırlanmış bir metindir. Bir araya dahi gelinmemiştir. Bu nedenle yargımızın yaptığı abesle iştigaldir.

“4 AMİRAL İÇİN İFADE ÇAĞRISI YAPILIYOR, NEDEN HEPSİ İÇİN YAPILMIYOR”

Celal Ülgen, yargı reform paketi içinde gece yarısı gözaltıların artık yaşanmayacağı yönünde yapılan açıklamalar için de şu değerlendirmeyi yaptı: “Reformlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Tam tersine… 4 amiral için ifade çağrısı yapılıyor da diğerleri için neden yapılmıyor. Üstelik kararda ev araması, iş yeri araması, araba araması yok. Metin zaten yayınlanmış. Hangi delili karartacaklar.”

İlginizi Çekebilir Son dakika... Montrö bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

İlginizi Çekebilir Emekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisi

İlginizi Çekebilir Akşener'den bildiri açıklaması: Bu bir zevzekliktir