Cemal Enginyurt iktidarın neden rahatsız olduğunu anlattı

Aylardır, SÖZCÜ TV'nin yayına başlamasını bekleyen okurlarımızı ve izleyicilerimizi, daha fazla bekletmemek için YouTube ve sozcu.com.tr internet sitesi üzerinden özgür ve bağımsız yayıncılığa başladı.

SÖZCÜ TV'nin ilk yayını, bugün saat 14.00'te, Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla gerçekleşti. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, RTÜK’ün aylardır SÖZCÜ TV’nin talebine yanıt vermemesini değerlendirdi.

Enginyurt'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“427 gündür SÖZCÜ TV açılmadı. Böyle giderse bir 427 gün daha açılmayacaksınız. Çünkü, SÖZCÜ TV veya Sözcü gazetesi olarak, ‘128 milyar dolar nerede?' diye soruyorsunuz. Belediyelerden kaçak insanlar götürülüyor, gündeme getiriyorsunuz, Ruhsar Pekcan devleti, kendi bakanlığını soyuyor, siz dillendiriyorsunuz. Memlekette milli gelir 8 bin dolara düşmüş, bunu herkese tek tek anlatıyorsunuz, gösteriyorsunuz.

Belediyelerdeki yolsuzluklardan bakanlıklardaki yolsuzluklara varana kadar, korkmadan, çekinmeden her şeyi gündeme getiriyorsunuz. Yetmiyor, İsmail Saymaz gibi gözü kara bir yazarınız, Yılmaz Özdil, Deniz Zeyrek, Saygı Öztürk ve yine sizin gazetenizdeki haberci kardeşlerim, Türkiye'nin dört bir tarafından ne kadar olumsuzluk, yolsuzluk varsa ortaya çıkartıyorsunuz.

EBUBEKİR EMREDİLENİ YAPIYOR

Şimdi ben hükümet olsam, iktidar ben olsam bu kadar karşılığı olan, her şeyi gündeme taşıyan ve ciddi de bir halk desteği olan bir gazeteyi, televizyona niye çıkartayım, ona niye yayın hakkı vereyim?

Şimdi Gürcan kardeşim, RTÜK Başkanı Ebubekir'e sesleniyor, Ebubekir ne yapsın, Allah’ın garip bir kulu, orada emanetçi. Ebubekir'e ne kadar yetki verilmişse, Ebubekir o kadar kullanacak, Ebubekir'e ne emredilmişse, onu yerine getirecek. Şuraya şu kadar ceza yaz denilecek, yazacak. Şu hakları verme diyecek, verilmeyecek. Şurada şu hakları ver denildiğinde verilecek.

Dolayısıyla, Türkiye'yi yöneten irade, Sözcü gazetesinden, Halk Tv'den, Tele 1'den, KRT'den, Fox Tv'den tabi ki rahatsız olacak. Niye, çünkü konuşuyorsunuz. Çünkü, meseleleri gündeme taşıyorsunuz. Aşı yok, siz bunu haykırıyorsunuz. Hangi kapalı kapılar arasında, nerede, ne yapılmış bunu konuşuyorsunuz hepsini ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla, iktidar da diyor ki Sözcü bir 427 gün daha bekle diyor ama iktidarın unuttuğu bir şey var, bir 427 gün daha beklediğimizde gelecek olan bir şey var. O da kaçsalar da 2023 seçimleri var. 2023 seçimlerine geldiklerinde acaba 427 gündür engelledikleri Sözcü'nün engelini bu millet kaldıracak mı, kaldırmayacak mı onu hep birlikte sandıkta göreceğiz.

SÖZCÜ NE YAPIYOR?

Ben 25 yılın üzerinde gazete çıkarmış bir kardeşinizim. Sarı basın kartım oldu ama şunu gördüm ki Türkiye'de maalesef biraz önce Gürcan kardeşimin de ifade ettiği gibi, Saygı Bey’in de ifade ettiği gibi; doğru yazana doğru konuşana tahammül edemeyen bir iktidar var. Bakın biz şimdi Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ile birlikte Sözcü'nün televizyonuna çıktık. Biraz sonra siz Ak trolleri seyretmeye başlayın. Ne işiniz var o dinsiz kanalda, ne işiniz var o illet ittifakının yanında. Siz CHP'li mi oldunuz, siz komünist mi oldunuz, siz nasıl Müslümansınız, nasıl milliyetçisiniz…

Ama Sözcü ne yapıyor? Gerçek milliyetçilik nedir Sözcü gösteriyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmiyor, yolsuzluğu ortadan kaldırmak için mücadele veriyor. Gerçek milliyetçilik Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u dağıtılırken, bunu yasaklayan zihniyete tepki göstermektir, Sözcü bunu yapıyor. Demokrat bir tavır sergiliyor ama dedim ya Sözcü'ye konuşursanız hemen komünist olacaksınız hatta mübarek Ramazan ayında dinsiz bile ilan edileceksiniz. Niye, din de bu arkadaşların tekelinde iman da. Milliyetçilik de devleti koruyup kollamak da bunların tekelinde. Bunlar ne kadar müsaade ederse o kadar izin sahibi oluyoruz. Siz gazetecilik yapıyorsunuz, siz bilgiyi aktarmaktan imtina etmiyor ve çekinmiyorsunuz. Siz doğruyu söylemekten taviz vermiyorsunuz.

İktidara nasıl bir gazete lazım biliyor musunuz? Biden, Ermeni soykırımını gündeme getirdiğinde, ilk gün yeri göğü yıkan Ak Partili bakanları, Ak Partili genel başkan yardımcılarını haber yapıp, Biden'e had bildirdi, ders verdi diyerek, sonra Pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanı ekranlara çıkıp da ya Biden'le çay kahve içtik, Biden beni ziyarete geldi dediğinde muhalefeti suçlayacak gazeteci lazım. 128 milyar doların hesabını sorana hakaret eden gazeteci lazım. Belediyelerin kaçırdığı işçilerin hesabını soranlara, hakaret eden gazeteci lazım.

KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şimdi, ben diyorum ya 427 gündür Sözcü bekletiliyor, neye göre bekletiliyorsunuz? Güvenlik soruşturması mı, istihbarat bilgisi mi? Devletimiz o kadar büyük ki, istihbaratımız o kadar güçlü ki, sayın Süleyman Soylu dün akşam bir kanalda diyor ki, ‘Kandil'deki alçak Murat Karayılan'ın saklandığı mağarayı tespit ettik, içeride spor yapıyordu' diyor. Kanlı katilin spor yaptığını bile bilen, orayı bile izleyen istihbaratımız Sözcü'nün hangi gerekçeyle televizyon olmasını engelliyor, hangi istihbarat bilgisiyle engelliyor, neyi buldunuz Sözcü ile ilgili. Tekrardan söylüyorum, doğru haber yapıyorsunuz, bu ülkeyi savunuyorsunuz, savunmaya devam edin, bu millet sizinle beraber olacaktır.

Türkiye, sizinle beraber olacaktır. Biz de Demokrat Parti olarak her zaman yanınızdayız. Biz doğrunun, haklının, hakkın yanındayız. Bizi Cumhur ittifakından da çok konuştuğumuz için attılar. Her zaman konuşmaya devam edeceğiz. Ben mübarek Ramazan ayında merhamet duygusu yüksek olan, acıma duygusu yüksek olan sayın Cumhurbaşkanımızı, her ne kadar bize zillet dese de, PKK'nın yanında gösterse de Sözcü'ye bir himmet edeceğini düşünüyorum. Ebubekir'i arayıp diyecektir ki, ‘Ebubekir, Sözcü Tv'nin cezası bitmiştir' diyerek, yayın hayatınıza başlamanıza müsaade edecektir.”