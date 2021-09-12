Centilmen hırsızlardan 2 milyon 400 bin TL’lik soygun

İstanbul Ataşehir'de cep telefonu mağazasına giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan 289 cep telefonunu çuvallarla koyup kaçtılar. Şüphelilerin binadan çıkarken içeri giren iki kişiye kapıyı açıp yol verdiği de görüntülere yansıdı.

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Ataşehir’de 6 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde telefon mağazasına giren şüpheliler farklı marka ve modelde çok sayıda cep telefonunu çuvallara koyarak çaldılar.

İş yerine gelen işletme sahibi telefonların yerinde olmadığını görünce olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 400 BİN TL

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet G. (22), Umut G.(32), Cem S.(26) ve Murat Ö.(34) olayın yaşandığı akşam Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan 289 cep telefonunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İÇERİ GİRENLERE KAPI AÇIP YOL VERMİŞLER

Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonları çalan hırsızların binadan çıkarken binaya giren iki kişiye kapıyı açıp yol verdikleri de görülüyor. Şüpheliler daha sonra kendilerini bekleyen araçla olay yerinden kaçıyor. (İHA)

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