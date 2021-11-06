Çevrecilerden Salda Gölü tepkisi…

Salda Gölü’ne yapılan Millet Bahçesi kapsamında inşa edilen ahşap kulübelerin önlerindeki yola taş ve mermer tozu dökülmesi tepki topladı.

İsmail AKIN

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Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Salda Gölü’nün doğal yapısı Millet Bahçesi kapsamında yapılan binalarla bozuluyor.

Bölgeye inşa edilen binaların önünden geçen yola mermer ve taş tozu dökülmesine çevreciler tepki gösterdi.

“DOĞAL YAPIYI BOZUYOR”

‘Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen ve Mars gezegeni yüzey özelliklerini gösteren nadir doğal güzelliklerden Salda Gölü'nün doğal yapısı tehlike altında.

Göl ve çevresine yapılan dışarıdan müdahalelerin gölün doğal yapısına zarar verdiğini söyleyen Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, “Millet Bahçesi kapsamında ahşaptan büfeler, binalar yaptılar halk plajı denilen yere. Ahşap binaların önüne, taş döşediler, taşların üzerine de mermer tozu döktüler. Halbuki bu yer doğal sit alanı. Oradaki kendi mevcut kumları dışından, dışarıdan bir şey getirilmesi oradaki doğal yapıyı bozuyor. Oraya yapın her şey oranın doğal yapısını bozuyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAHÇESİ'NİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR”

“Yapılması gereken Millet Bahçesi'nin iptal edilmesi” diyen Şakar; “Eğer orası gerçekten devlet tarafından doğal sit alanı ilan edilmişse, korunacaksa göl ya da çevresi, bu binaların yapılmaması gerekiyor. Göl tarafına lavanta diktiklerini gördüm. Oradaki doğal yapıda lavanta yok. Yani lavantanın dikilmesi bile oradaki doğal yapıyı bozuyor esasında. Bir an önce o yapıların iptal edilmesi, oradaki taşların mermer tozlarının temizlenmesi gerekiyor. Eski haline getirilmesi gerekiyor eğer orası doğal sit alanıysa. Ülkeyi yönetenler, “Burası SİT alanıdır” diyor, ama tam tersini yapıyorlar. Salda Gölü için tam koruma istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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