Ceyhun İrgil uyardı: Vaka artışı üçüncü dalga habercisi olabilir

Corona virüsü vakalarındaki artışa dikkat çeken CHP 26. Dönem Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Corona virüs salgınındaki bu vaka ve ölümlerdeki artış 3’üncü dalganın başlangıcı olabilir. Çünkü bu hafta kimle konuştuysam ya kendisi ya da bir yakını, tanıdığı pozitif çıkmış. Kimi evde geçirecek kadar hafif kimi hastaneye yatırılacak kadar ağır vakaları anlatıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın illere göre haftalık vaka sayısı haritasında her 100 bin kişide Bursa’da görülen vaka sayısı 6-12 Mart tarihleri arasında 78,47 olarak açıklanmıştı. Bir önceki hafta her 100 bin kişide Bursa’da görülen vaka sayısı 58,55 idi. Bursa ili Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ‘orta riskli’ olarak tanımlanıyor.

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