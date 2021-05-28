CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in eşi vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Ziynet Sertel yaşamını yitirdi.

CHP İzmir Milletvekili Oktay Sındır, Ziynet Sertel'in yaşamını yitirmesine dair sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Sındır paylaşımında, “Sevgili dostum, yol arkadaşım, milletvekilimiz Atila Sertel'in değerli hayat arkadaşı gazeteci, yazar Ziynet Sertel'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, Atila vekilimize, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

Öte yandan, yarın Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ziynet Sertel'in son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Öte yandan, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP İzmir Milletvekili, yol arkadaşımız Atila Sertel’in değerli eşi Ziynet Sertel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, Atila Sertel ve ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

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