CHP, TÜGVA’ya kıyak kararının iptali için yargıya başvurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) MHP'li Manisa Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesinde kentin en gözde yerindeki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak devredilmesi belediye meclisinin geçtiğimiz Nisan ayı toplantısında AKP ve MHP'nin ‘Evet' oylarıyla kabul edilmişti. CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise kafenin TÜGVA'ya devredilmesi konusunda ‘Hayır' oyu kullanmıştı.

MHP'nin Türkiye'de tek büyükşehir belediyesi olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA'ya kıyak geçtiğini dile getiren CHP Manisa İl Başkanlığı, alınan meclis kararının iptali için yargıya başvurdu.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak ve partili büyükşehir belediye meclis üyeleri ortak bir dilekçeyle kararın iptali konusunda Manisa Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesi verdi.

RANT ELDE ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Manisa Adliyesi'nin önünde partililer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, geçtiğimiz yerel seçimlerde bir çok büyükşehir belediyesi ile belediyelerin partilerine geçmesinin ardından TÜGVA'nın rantının önünün kesildiğini dile getirdi. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜGVA'ya kentin en güzel yerindeki kafeyi peşkeş çekmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen CHP İl Başkanı Balaban şöyle konuştu:

– TÜGVA ve Manisa Büyükşehir belediyesi ile başlatacağımız hukuk mücadelesinin ilk adımlarını atıyoruz. AKP'nin arka bahçesi olan ve iktidar ile organik ilişkileri olan TÜGVA'nın faaliyetlerini tüm Türkiye biliyor. Bu vakıf tamamen kendisini belediyelere dayanış, belediyelerden rant elde etmiş bir vakıf. İstanbul Büyükşehir belediyesi AKP'de iken belediyeden 77 milyon TL'lik bir destek almış bir vakıftan söz ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Millet İttifakı'na geçince bu rantı kesilmiştir. Ayrıca bir çok belediyenin Millet İttifakı'na geçmesini ardından diğer belediyelerden de rantı kesilmiştir.

– İşte bu rantı tekrar sağlamak için AKP'li ve MHP'li Belediyelere sırtını dayanak istemektedir. Ama biz Manisa'da buna izin vermeyeceğiz. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında CHP ve İYİ Parti'nin ret oyu vermesine karşın Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kentimizin en güzel yerinde kafe 5 yıl ücretsiz olarak TÜGVA'ya devredildi. Böyle bir karar kabul edilemez.

– Bu nedenle büyükşehir belediyesinin AKP ve MHP'nin oylarıyla aldığı bu kararın iptali için yargıya başvuruyoruz. Kararın iptali konusunda Manisa Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava dilekçemizi verdik. Davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Halkın yeri halkta kalacak. TÜGVA'nın Manisa'dan bir rant elde etmesine ve çağ dışı nesiller yetiştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz.