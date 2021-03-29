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CHP ve DEVA’dan İstanbul Sözleşmesi için dava

CHP ve DEVA Partisi, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ülkemizde ideolojik saplantınız ile kadın ve çocukları savunmasız bıraktınız" dedi. DEVA Partisi İl Kadın Politikaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu da "Danıştay yetkililerinden beklentimiz, tüm şiddet gören kadınları vicdanlarında hissederek karar vermeleridir" diye konuştu.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 13:17, 29/03/2021
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CHP ve DEVA’dan İstanbul Sözleşmesi için dava

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için Danıştay’da dava açtıklarını duyurdu. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nazlıka, TBMM'de oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden idari kararla çıkılamayacağını savundu, “Sözleşmenin TBMM iradesi yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildir” dedi.

DEVA Partisi İl Kadın Politikaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu

İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararına bir tepki de DEVA Partili kadınlardan geldi. İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan DEVA Partisi İl Kadın Politikaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu, şunları söyledi:

– Bu sözleşme, aile kurumu için bir tehdit değildir. Aksine aile kurumu içinde şiddet gören kadın ve kız çocuklarını koruyan, şiddeti yaşam boyu süren işkence ve kader olmaktan çıkaran bir sözleşmedir.  Danıştay yetkililerinden beklentimiz, ‘İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmenin iptaline yönelik açtığımız davanın kararını hiçbir etki altında kalmadan, tüm şiddet gören kadınları, vicdanlarında hissederek, vicdanlarının sesini dinleyerek, Türkiye'deki tüm kadınlar için vermeleridir.

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Yayınlanma Tarihi:13:16,