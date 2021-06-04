CHP ve İYİ Partili başkanlar AKP’li belediyedeki usulsüzlükleri tek tek açıkladı

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy ve İYİ Parti İlçe Başkanı Yakut Karagöz, CHP Ürgüp İlçe Başkanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

“İDARİ MAKAMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

AKP yönetimindeki Ürgüp Belediyesi'nin 2020 yılı Denetim Komisyon Raporu'na yansıyan usulsüzlüklere ilişkin yetkilileri göreve davet eden CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy, “Ürgüp Belediye Meclisi tarafından ocak ayında denetim komisyonuna seçilen belediye meclis üyeleri Zeynel Abidin Türk (AKP), Mustafa Başpınar (AKP) Yıldız Yazıcı (CHP) tarafından tespit edilen ve raporlaştırılan usulsüzlüklerin olduğunu gördük. Ürgüp Belediyesi’ndeki somut durumla ilgili denetim raporunda tespit edilen usulsüzlüklerin incelenmesi için adli, idari, cezai ve hukuki inceleme yapmak üzere Adli ve İdari makamları Ürgüp halkı adına göreve davet ediyoruz” dedi.

PİYASANIN ÜZERİNDE ALIMLAR YAPILMIŞ

2020 yılı Denetim Komisyon Raporu'nda yer alan bazı usulsüzlükleri sıralayan CHP'li Altınsoy şunları söyledi:

* Hazırlanan raporda inşaat işi alım dosyasında 1 metreküp ocak taşının 180 TL'den alındığı oysa piyasada 80-90 TL olduğu, Aksular Mahallesi'nde inşaat işlerinde kullanılmak üzere inşaat Malzemesi Alım İşi 1 metreküp ocak taşının 200 TL'den alındığı oysa piyasa değerinin 80-90 TL olduğu, Ladin Alım İşi ihalesinde bir adet ladin fidanının 212 TL'den alındığı oysa piyasa fiyatının 70-100 TL arasında olduğu, Beton Alım İşi için alınan C30, C20/25 betonunun piyasa fiyatından yüksek fiyatlara alındığı tespit edilmiş.

* Kaldırım düzenlemelerine ilişkin ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile yapıldığı belirtilmiş ve belirtilen dosyalarda alınan malların teslim edildiğine dair irsaliye bulunmadığı, faturalarda alınan malların tek tek ve birim fiyatları gösterilmeden ihale bedeli üzerinden tek fatura düzenlendiğine yine raporda yer verilmiş.

* Raporda ayrıca bu malların tamamının belediyeye teslim edilip edilmediği, kullanılıp kullanılmadığı anlaşılmadığı belirtilmiş. Komisyon raporunda da görüleceği üzere, belediye tarafından yapılan ihaleler temel ilkelere uyulmadan yapılmış. Rekabetin sağlanmaması, yaklaşık maliyetlerin araştırılmaması, eşik değerlerin altında kalmak için ihalelerin bölünerek yapılması nedeniyle kamu zararı meydan gelmiş.

“HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE İHALELER YAPIYOR”

Basın toplantısında söz alan İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay ise AKP'li Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün hukuksuz bir şekilde ihaleler yaptığını belirterek şöyle konuştu:

* Biliyorsunuz AKP hükümeti yokluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldırmak için iktidara gelmişti. Memleket yokluk içinde. AK Partiyi eleştirmek tamamen yasak hale geldi. Ürgüp Belediyesi’nde de Belediye Başkanı büyük bir cesaretle, büyük bir kanun tanımazlıkla, büyük bir hukuksuzlukla ihaleler yapmaktadır. 26 ihale oldu 2020 yılında. 500 civarında da doğrudan temin yapıldı.

* İhale kanununda bir açık ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin usulü var. 26 ihalenin 4’te 3 ünü pazarlık usulü yapmıştır. Bu pazarlığa da hepsine iki firma katılmış. Biri bütün ihalelere katılmış. Her ne hikmetse hep ihalelere katılan bir firma kazanmış ihaleleri. 500 doğrudan teminin tamamına yakını Ürgüp dışından alınmış. Dışarıdan alınmasının sebebi Ürgüp halkı duymasın. 10 bin liralık malzeme 30 bin liraya alınıyor. Malzemelerin alınıp alınmadığı da meçhul.





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