CHP’den 11 maddelik salgın talebi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’sda yapılan basın toplantısını Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dt. Ahmet Gürbüz gerçekleştirdi.

Toplantıya CHP İstanbul İl Başkan Vekili Ecz. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ile birlikte İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu üyeleri de katıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ PAYLAŞMAKTAN KAÇINDI

Yurtdışından getirilen aşı sayısının ve aşılama hızının yetersiz olduğunu belirten Gürbüz, “Maalesef birçok gelişmiş ülke salgının en başında birçok aşı için ön sipariş verirken, ülkemizde tek aşı için anlaşma yapılmıştır. Onun da sağlanmasında çok büyük sıkıntılar vardır. Şu anda yeterli aşı olmadığı için 28. günde yapılması gereken ikinci aşıların aralığı 35-40 günlere uzadığına dair şikayetler almaktayız.” dedi.

Türkiyede mutant suşların hızla çoğaldığını ancak, hangi oranda ve nerelerde saptandığının açıklanmadığını belirten Gürbüz, Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin başlangıcından itibaren gerçek verileri gizlediğini, bilim insanları ve halk ile paylaşmaktan kaçındığını ifade etti.

HALK SAĞLIĞI YERİNE EKONOMİ ÖN PLANDA TUTULDU

Salgın sürecinde istihdam ve iş kaybının 13 milyona ulaştığına dikkat çeken Gürbüz, Milletler Kalkınma Fonu araştırmasına göre işten çıkarılma ve ücretsiz iznin en çok kadınları etkilediğini ifade ederek, “İş-Kur'un ve diğer kaynakların sağladığı yardımlar salgın dönemindeki gelir kaybını karşılamaktan çok uzaktır. 24 Mayıs itibariyle mali teşvik paketinin milli gelire oranı kategorisinde Türkiye, yüzde 3,78 oranıyla G20 üyesi 19 ülke arasında ise 14. sırada yer aldı. Ayrıca verilen bu destek bütçeden değil, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan karşılandı'' dedi.

BAŞARISIZLIK HALKIN ÜZERİNE YIKILMAYA ÇALIŞILDI

Konuşmasına sağlık merkezlerinin yetersizliğine ve pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu ekipmanların bile sağlanamadığını belirterek devam eden Gürbüz, “Bu süreçte yaşadığımız en önemli sorunlardan biri de hizmet verilen Aile Sağlığı Merkezlerinin yer ve binalarının yetersizliği ve uygunsuzluğu olmuştur. Tüm bu yetersizliklere rağmen iktidar salgını yürütme başarısızlığını ‘Maske-mesafe-hijyen' koşullarına uymaması nedeniyle halkın üzerine yıkmaya çalışmıştır.” ifadelerini kullandı.

İKTİDARA 11 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Gürbüz, salgın sürecinin sağlıklı birlikte yürütülebilmesi adına yapılması gereken 11 maddeyi ise şu şekilde sıraladı;

* Yöneticiler kurallara titizlikle uymalı, halkın maske-mesafe kurallarına uyumu, açılım yapılan yerlerde kurallara uyum denetlemelidir. Maske üretim kalitesi denetlenmeli, yoksul halka ücretsiz maske sağlanmalıdır.

* Veriler, varyant suş oranları, bulaş kaynakları titizlikle incelenmeli, yerel olarak değerlendirilmeli, şeffaflıkla açıklanmalıdır. Test sayıları arttırılmalı, pozitif vakaların izole edilmesi için olanak sağlanmalıdır.

* İlgili tüm kuruluşlarla iletişim- iş birliği ve dayanışma sağlanmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulları yerel koşulları, verileri yakından izleyerek ve değerlendirerek karar verici ve uygulayıcı merciler haline getirilmelidir.

* Hızla değişik ülkelerden tüm nüfusumuza yeterli olacak miktarda ve çeşitlilikte aşı temin edilerek, aşılanma iki ay içinde tamamlanmalıdır.

* Aile hekimliği merkezlerinin binaları kamu tarafından standart projeler dahilinde yapılmalı, sağlık personeli eksikliği giderilmeli, ekipman ve malzeme sağlanarak birinci basamak kurumları güçlendirilmelidir.

* Diğer 1.basamak birimlerine (okul, belediye, cezaevleri, işyeri, köy sağlık evlerine), ayrıca 2. ve 3. Basamak hastanelere yeterli sayıda hekim ve sağlık çalışanı atamaları yapılmalıdır, malzeme desteği sağlanmalıdır.

* Hekimlere ve sağlık çalışanlarına emeklerinin maddi karşılığı ödenmeli, Covid19 birçok ülkede olduğu gibi meslek hastalığı sayılmalıdır.

* Pandemiden mağdur olan esnafa, işçiye, diğer çalışan ve işsiz tüm kesimlere yeterli sosyal ve ekonomik destek verilmelidir.

* Vaka sayısı hızla artmaya devam ederse, çalışanlara ekonomik destek verilerek 2-4 haftalık tam kapanma gerçekleştirilmelidir.

* Vaka sayısı yüksek illerden diğer illere seyahat engellenmelidir.

* Okulların açılması için sınıf dershane sayılarının çoğaltılması, öğrenci sayılarının sınıflar içinde azaltılması, öğretmen sayı ve kapasitesinin arttırılması, tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının hızla aşılanması sağlanmalıdır.