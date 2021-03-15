CHP’den Bahçeli’ye dikkat çeken ‘andımız’ sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Danıştay’ın aldığı kararlarla okullarda okutulan Öğrenci Andı hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının kaldırmasıyla ilgili konuştu.

Bu davaların iktidar tarafından açıldığını hatırlatan Öztrak, buna karşılık Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin sessiz kalmasıyla ilgili çarpıcı sorular sordu.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR” DEMİŞTİ

Öztrak, basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte andımız ile ilgili “Türk’üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Çalışkanım demek çarpıklık mıdır?…Milliyetçi Hareket Partisi’nin kırmızı çizgisidir” ifadelerini kullandığı grup konuşmasının görüntüsünü izletti.

Bu görüntüyle birlikte Bahçeli’nin “Bu karar pimi çekilmiş bir bombadır” diyerek Danıştay’ı eleştirmesine ancak ortağı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a bir eleştiride bulunmamasına dikkat çekti. Öztrak, şöyle konuştu:

*Bu nasıl bir iş anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Bahçeli, iktidar ortağınız daha önce verilmiş olan andımızın okutulması gerektiğini söyleyen kararını iptal ettirmek için Danıştay’a yeniden başvuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay’a bir dilekçe veriyor. Bu dilekçede andımız ile ilgili olarak “20. yüyzılın Türkiye’sinde 30’lu yılların ritüellerini benimsemek çağ dışı bir yaklaşımdır” diyor.

*Siz buna nasıl izin verdiniz? Aynı Milli Eğitim Bakanlığı, “Gerek faşizm, gerekse komünizm öğrenci andı benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır” diye ahkam keserken siz neredeydiniz? Siz Cumhur İttifakı’ndaki ortağını bu itiraz dilekçesini verirken ne yapıyordunuz? İttifakınızın resmi görüşü olan bu belgeye, bu itiraz dilekçesine neden itiraz etmediniz?…

*Şimdi karar çıkmış yine ortağınızı eleştiremiyorsunuz, Danıştay’ı eleştiriyorsunuz. Cumhur İttifakı’ndan ortaklığı kapınca, Saraya bekçi olunca sizin için Türk’üm demek ayıp mı oldu? Doğruyum demek yanlış mı oldu? Çalışkanım demek çarpıklık mı oldu? Ne oldu? Yoksa kırmızı çizgileriniz artık pembeleşti mi?

“MİLLETİMİZ CEVABI SANDIKTA VERECEK”

*Şunu herkes bilsin; Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde, vatan sevgisini, Cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini simgeler.

*Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın. Andımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi bu milletin yüreğinden de, ruhundan da silinmeyecektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir. Milletimiz kimin ne olduğunu, ne yaptığını görüyor. Notlarını da veriyor. Bu sorumsuzlara hak ettiği cevabı sandıkta verecek. Bunların hepsini evlerine gönderecek.

“BELEDİYELERİN HARCAMALARI SINIRLANMAK İSTENİYOR”

İktidarın açıkladığı ‘ekonomi reformu’ hakkında konuşan Öztrak, “Bu belge, Erdoğan şahsım hükümetinin iflas ilanıdır” dedi. Öztrak, şu ifadeleri kullandı;

*Bu dökümanda yüzen, uçan, kaçan, duran sarayların satılacağına dair herhangi bir düzenleme görmüyorum. Debdebenin, şaşalı saray toplantılarının azaltılacağına dair de bir düzenleme görmüyorum. Ucu bucağı görünmeyen araç konvoyları kıstaltılacak mı? O da yok. Ne var?

*Belediyelerin harcamalarını sınırlamak var. Belediyelerin sosyal yardımlarını merkezi denetime almak var. Çok açık söyleyeyim bu, hükümetin belediyeleri kaybetmesinden sonra başlayan kıskançlığının devamı var.

*Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Saray, sözde itibarından tasarruf etmeden kamuda tasarruf falan gerçekleşmez. Derdi, o derdi çekenden dinlemeyen bir yönetim, derde derman olamaz. Bakıyoruz burada milletin derdini dinleme, milletle beraber çözüm üretme konusunda herhangi bir adım yok.

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